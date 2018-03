For mange er påsken er rolig høytid, men for Oslo-politiets trafikkulykkespatrulje er det nok å ta tak i.

Rett før TV 2 møter patruljen skjærtorsdag, har de akkurat stoppet en bil ved Esso-stasjonen på Alnabru. I bilen var det to 17-åringer, én 15-åring og én 18-åring. Ingen av dem hadde førerkort.

17-åringen som kjørte bilen hadde ikke engang tatt trafikalt grunnkurs.

– Kjøreferdighetene til 17-åringen var mildt sagt dårlige. Det er en grunn til at man skal ha førerkort, sier Sara (32).

– Vi ser hvem som skiller seg ut

Hun har vært politi i ti år, og denne ettermiddagen bemanner hun trafikkulykkespatruljen sammen med kollega Vegard (28).

De rykker ut til de mest alvorlige trafikkulykkene i Oslo, men tar også andre politioppdrag i hovedstaden.

I tillegg er det deres oppgave å ta synderne i Oslo-trafikken – alle de som ikke følger trafikkreglene.

– Vi er flinke på å beregne farten på øyemål. Vi ser hvem som skiller seg ut, sier Vegard.

– Ser ikke i speilet

Patruljebilen, en uniformert BMW X5, er utstyrt med blant annet kamera og instrumenter for gjennomsnittsmåling av hastighet.

Sara og Vegard speider utover trafikken på Alnabru. Det tar ikke lang tid før de får øye på en hvit taxi i høy hastighet. Sara starter gjennomsnittsmålingen, mens Vegard får patruljebilen til å skyte fart.

De følger etter drosjen, som ikke ser ut til å ha oppdaget at politibilen kommer bak.

– Man ser fort om folk spotter oss, men de verste ser ikke i speilet uansett. De ser i hvert fall ikke oss.

FOR FORT: Politipatruljen målte hastigheten til denne drosjen på vei inn mot Oslo. Foto: Alexander Klanderud/TV 2

Gjennomsnittsmålingen viser at taxien har holdt en hastighet på 111 kilometer i timen i 80-sonen på stedet. Det er passasjerer i drosjen, og patruljen får stoppet den.

– Han la seg helt flat, sier Sara etter å ha snakket med sjåføren.

For sjåføren ender saken med tre prikker på førerkortet og et forenklet forelegg på 10.200 kroner.

– Han har nok hatt over 120 på måleren. Dette er en måling som gir mye fratrekk til hans gunst.

DYRT: Drosjeturen ble dyr for sjåføren. Han fikk et forenklet forelegg på 10.200 kroner. Foto: Alexander Klanderud/TV 2

– Folk snapper og ser på film

Trafikkulykkespatruljen er på veien gjennom hele påsken. De følger spesielt med på bilistenes hastighet og avstand til forankjørende, samt rus og mobilbruk i trafikken.

– Folk tråkker litt hardere med høyrefoten på gassen nå enn på vinteren, sier Vegard.

– Vi er på hovedveinettet hele tiden. Så mindre trafikk, så raskere kjører folk, forklarer Sara.

Mange av ulykkene i hovedstaden skjer på grunn av for liten avstand til kjøretøyet foran, ifølge Sara. Enkelte bruker også mobiltelefonen flittig mens de sitter bak rattet, og patruljen har sett det utroligste.

– De sender meldinger, surfer, snapper og ser på film på iPaden mens de kjører, fortsetter Sara.

FØLGER MED: Trafikkorpset i Oslo er ute på veiene hele påsken. Foto: Alexander Klanderud/TV 2

17.000 i bot

De får øye på en ny bil i høy hastighet, denne gang en hvit Mercedes.

Patruljen bestemmer seg for å følge etter. Den hvite Mercedesen holder høy hastighet og foretar blant annet en forbikjøring til høyre.

Patruljen nærmer seg, setter på blålysene og får bilen til å stoppe. Da har de fulgt etter den i fire kilometer.

Denne gangen viser gjennomsnittshastighetsmålingen 115 kilometer i timen i 80-sonen, selv om bilen etter alt å dømme har kjørt fortere enn dette.

Førerkortet ryker ved en hastighet på 116 kilometer i timen i 80-sonen.

I tillegg får sjåføren en reaksjon for ulovlig forbikjøring til høyre og for lav avstand til forankjørende.

Sjåføren godtar et forenklet forelegg på 17.000 kroner og seks prikker på førerkortet.

– Kjører han på rødt lys en gang i løpet av de neste tre årene, så mister han førerkortet, sier Vegard.

STOPPET: Denne hvite Mercedesen ble også stoppet av patruljen. Sjåføren beholdt førerkortet, men det var nære på. Foto: Alexander Klanderud/TV 2

Svindyrt

Det er slettes ikke uvanlig at Oslo-bilister blir tatt for å bryte tre trafikkregler på én gang – for høy hastighet, ulovlig forbikjøring og for liten avstand til forankjørende. Mandag kveld tok patruljen to bilister for akkurat det samme, og tirsdag kveld tok de nok en sjåfør.

Mandag kveld og tirsdag kveld skrev denne ene patruljen ut forenklede forelegg for til sammen 130.000 kroner i hovedstaden.

– Det er svindyrt å bli bøtelagt, men som vi sier, så er det helt gratis å kjøre lovlig, sier Sara.

Samme patrulje har i kveld slått ned på 5 hastighet og 3 avstand til forankjørende, og noe annet. Nok en gang bøter for ca kr. 70.000,-. #trafikksikkerhet, husk at det er gratis å følge trafikkreglene. — Trafikkorpset (@trafikkorpset) March 27, 2018

Helst skulle de sett at det ikke var noe å sette fingeren på i trafikken.

– Det handler om å forebygge og hindre trafikkulykker, om å få ned ulykkestallene.

– Kan gi rom for å trå litt ekstra på

Politioverbetjent ved Trafikkorpset i Oslo politidistrikt, Finn Erik Grønli, har en teori om hvorfor enkelte faller for fristelsen og bryter trafikkreglene i påsken.

– Det var mindre trafikk mandag og tirsdag. Det kan gi rom for de som ønsker å trå litt ekstra på, men det er bare en vag teori. Vi skriver forelegg for 14 millioner i løpet av et år, bare vi i Trafikkorpset, sier han til TV 2.

Han forteller at høy hastighet, liten avstand til forankjørende og bruk av mobiltelefon i trafikken bidrar til ulykkestatistikken. I tillegg gjør Trafikkorpset det de kan for å stoppe de som kjører i ruspåvirket tilstand.

– Hvis alle trafikantene hadde kjørt i lovlig hastighet, brukt bilbelte og kjørt rusfritt, så tror jeg at ulykkestallene hadde vært ganske annerledes, sier politioverbetjenten.

I FARTA: Trafikkulykkespatruljen har sett det meste i Oslo-trafikken. Foto: Alexander Klanderud/TV 2

– Ta det med ro

Også Utrykningspolitiet (UP) varsler at de kommer til å være på norske veier hele påsken.

– Vi har god kontakt med Veitrafikksentralene rundt omkring. Vi koordinerer slik at vi har patruljer der det er hendelser, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Han varsler at de kommer til å bruke resten av tiden på trafikkontroller.

– Vi har fokus på hastighet og rus, fortsetter han.

Veitrafikkloven §3 «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

​

​Kilde: Lovdata

UP-sjefen forventer mest trafikk på veiene i forbindelse med at mange reiser hjem fra påskeferie 1. og 2. påskedag. Han har flere gode råd til de som skal ut på veiene.

– Ta det med ro. Man må regne med at det tar lengre tid enn man tror å komme frem til hytta, men det vet man hvis man har hatt hytte i noen år.

– Og så er det dette med kjøreforholdene. Det er forskjell på byen og fjellheimen, så man må passe på at man er skodd for fjellveier, hvis man skal dit, fortsetter Runar Karlsen.

Også fra Trafikkorpset i Oslo er oppfordringen klar:

– Ikke stress, og se litt hva Veitrafikkloven §3 sier. Så kan man lære seg å etterleve den. Da er man på god vei, sier Finn Erik Grønli.