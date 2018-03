Tirsdag ledet Jørn Andersen Nord-Korea til 2-0-seier over Hongkong i hans siste kamp i den landslagssjef-rollen.

Nå kan hans neste jobb bli nettopp Hongkong, for etter det TV 2 erfarer er nordmannen nær å bli deres nye landslagssjef.

Etter seieren mandag ble Andersen kontaktet av flere av Hongkongs spillere, og rost opp i skyene av generelsekretæren i fotballforbundet i landet.

– Han virker veldig profesjonell, og har utført mirakler med Nord-Koreas landslag, sier generalsekretær i Hongkongs fotballforbund Mark Sutcliffe til TV 2.

– Laget er veldig godt trent og teknisk veldig gode. Ut fra det jeg kan se har han gjort en veldig god jobb.

Andersen selv vil ikke avvise påstandene.

– Det er litt for tidlig å si. Jeg har fått med meg at de er interessert i å ta en prat med meg. Jeg bare hører at de er ute etter en ny trener, og jeg er ledig på markedet, sier nordmannen.

– Man skal aldri si aldri.