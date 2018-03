Vi ligger allerede to dager etter skjema og det er min skyld, ikke Kittys. Hun har hver morgen våknet frisk, opplagt og klar for langtur. Det er heller ikke det dårlige været som har hemmet oss. Vi har riktig nok hatt kraftig motvind, snø og haggel i fem dager, men dette har vi kommet oss fint gjennom. Og nå har finværet kommet. Knallsol, blå himmel og vindstille har det vært på Iungsdalshytta på tirsdag og onsdag, det vi til daglig kaller Påskevær.

Nei, det er helt andre ting som hemmer oss. Jeg har nemlig klart å gå på meg ikke mindre enn to gnagsår som plager meg mer enn jeg hittil har villet innrømme. Men de har bare blitt verre og verre, og jeg er nødt til å la dem hvile litt før vi går videre. For vi skal gå videre. Og to dager uten gnaging regner jeg med vil roe ned de verste smertene.

Bakgrunn: TV 2-reporter og hunden Kitty skal gå 300 kilometer på ski i påsken.

Derfor har vi tatt en hviledag tirsdag og derfor har vi latt oss frakte på snøskuter en av de lange etappene på onsdag. Dette er like smertelig å innrømme som selve gnagsårene. Jeg har lenge prøvd å late som ingenting. Roald Amundsen ville aldri latt seg stoppe av noe sånt. Jeg er klar over det. Dette er vår sivilisasjons plan om å leve uten smerter. Er det vondt, ja så gjør vi noe annet. Og det er det vi prøver på nå.

Finn-Ove og Kitty skal gå nesten 300 km i påsken Foto: TV2

Vi blir på Geiterygghytta til Skjærtorsdag, og så går vi videre til Finse på Langfredag uansett. Den dagen er det på en måte akseptabelt å lide litt. Så ser vi hva som skjer på Finse. Forhåpentligvis kommer vi oss til Halne og Riksvei 7 før påsken er over. Og da har vi i alle fall klart å gått halvparten av turen.

Denne innrømmelsen satt langt inne. Men nå er det gjort. Kitty har ingen skyld. Alt er min amatørmessige måte å forholde meg til nye fjellski-sko på. Det felte oss. Jeg beklager.

