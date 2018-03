En tett støvdis med sand fra Sahara-ørkenen ligger over Kanariøyene onsdag.

Spanias statlige værtjeneste, Aemet, utstedte et gult varsel for såkalt calima for onsdag.

– Vi merker det godt når vi er utendørs. Man får et slags belegg i munnen og så har vi større behov for å drikke nå enn de andre dagene. Og så er det veldig varmt i dag, sier en norsk turist på feriefavoritten Gran Canaria.

Andre forteller til TV 2 at sandstøvet er såpass tykt at man kan se rett på sola, nesten som ved en måneformørkelse.

– Satellittbildene viser at det er mye sand i luften over Kanariøyene og vest for øygruppen i dag. Så vidt jeg kan se er det ganske stor konsentrasjon over Gran Canaria, Tenerife og sør for disse øyene, sier Storm-meteorolog Ina Ynnesdal til TV 2.

– Bør drikke mye vann

Hun forteller at det er vinden som trekker med seg sanden fra Sahara-ørkenen.

– Vinden skal holde seg resten av dagen i dag og inn i morgendagen. Mest sannsynlig bryter det opp fredag, fortsetter Ynnesdal.

Ifølge reiseselskapet Ving vil trolig calimaen ha dempet seg noe torsdag.

– Calima er svært vanlig på Kanariøyene, så dette er ikke noe spesielt. Det er gult risikovarsel for calima på alle Kanariøyene i dag, onsdag. Det innebærer at sikten er nedsatt til under 3000 meter. Om det går til rødt, skal man unngå aktiviteter og anstrengelser utendørs. Man bør også drikke mye vann. I morgen er det for øyeblikket ikke noe calimavarsel, hvilket innebærer at den trolig vil ha dempet seg noe, skriver informasjonssjef Siri Røhr-Staff i en e-post til TV 2.

SANDSTØV: Ifølge en turist på Gran Canaria er sandstøvet så tett at man kan se rett på sola. FOTO: TV 2-TIPSER

Hun opplyser at deres gjester som ankom Kanariøyene onsdag ble informert om calimaen.

– Gjestene som kom i dag fikk beskjed på bussen til hotellene. Men nå er dette er såpass vanlig fenomen at vi ikke har foretatt oss noe spesielt hittil. Om det blir verre vil vi selvsagt informere nærmere, fortsetter hun.

Legger seg på flater

Ifølge Store Norske Leksikon er calima betegnelsen på en værsituasjon der tørr og varm luft fra øst blåser vestover og ut i Atlanterhavet. Vinden fører også med seg fint sandstøv fra nettopp Sahara, som har en tendens til å legge seg på flater. I tillegg blir sikten nedsatt. Calima gir også svært høy temperatur.

Sandstøvet som en calima fører med seg kan gi økt fare for infeksjoner, og barn og voksne med lungesykdom er spesielt utsatt. Dersom calimaen er kraftig, anbefales det at man unngår fysisk aktivitet utendørs, skriver sykepleier Grethe Amdal på Landsforeningen for hjerte- og lungesykes nettsider.

I forrige uke ble også sand fra Sahara fraktet til andre europeiske land.