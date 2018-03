Se den avgjørende straffen og de norske målene øverst.

Norges G19-landslag leverte en vanvittig snuoperasjon i tirsdagens EM-kvalifiseringskamp mot Israel.

Med ti minutter igjen på klokka lå Norge under 2-4 mot Skottland. Etter en utrolig opphenting var alt av press lagt over på Molde-spiller Erling Braut Hålands skuldre, som på overtid scoret på sitt andre straffespark i kampen til 5-4.

Et vanvittig drama som til slutt endte godt for Norge, og matchvinneren mener selv han hadde kontroll på situasjonen.

– Jeg scoret jo på straffe tidligere i kampen, så jeg visste jo hva jeg skulle gjøre. Det føltes helt fantastisk å score, selv om jeg var litt nervøs, så hadde jeg kontroll fordi jeg er god på straffe, sa Erling Braut Håland (17) til TV 2 da G19-landslaget landet på Gardermoen onsdag formiddag.

Kaptein og nyankommet Viking-spiller Tord Johnsen Salte (18) var derimot ikke like rolig da Håland skulle avgjøre EM-skjebnen for de norske guttene .

– Jeg så ikke på. Jeg var nede på kne og gråt fordi jeg var så redd, så jeg så ikke straffen. Det var ikke det at jeg ikke stolte på han, men det var helt forferdelig.

– Det var kaotisk

Eman Markovic utlignet for det norske laget med bare fem minutter igjen, og kun seier var godt før kampen. Da flyttet trener Pål Arne Johansen det som var av spillere opp for å jage et seiersmål.

– Det var jo helt kaotisk, og vi presterer å score tre mål på bare noen minutter. Med to-tre midtstoppere der oppe for å jakte mål får vi straffe, og jeg visste at jeg skulle score.

– Så det var like kaldt som Rekdal i 98?

– Kanskje hakket kaldere, for jeg vet ikke om han fintet keeperen, gliste Håland etter spørsmålet.

– Hvem håper du på i trekningen?

– Det er samme hvilket lag vi trekker, fordi vi kan slå alle nå, avsluttet matchvinneren og fikk et bekreftende «enig» av sin tidligere lagkamerat i Bryne, Johnsen Salte.

Stor utvikling

Pål Arne Johansen var en meget tilfreds mann da TV 2 snakket med G19-sjefen på Gardermoen onsdag. Han mente at de norske guttene har vært det laget med størst utvikling i Europa.

– Laget tok ett poeng i snitt i løpet av 2016, to poeng i fjor og nå er vi nesten på to og et halvt, så det er tall som viser at utviklingen har vært god. Det er også veldig gledelig at dette laget scoret flest mål i Europa i fjor, og jeg tror også vi har flest mål av alle i denne kvalifiseringen også.

Det har vært mye snakket om 1998-generasjonen til Norge med Martin Ødegaard, Kristoffer Ajer og Sander Berge i spissen, men Johansen mener det kommer vel så spennende spillere i årene etter.

– Hele elleveren vi stort sett har spilt med nå spiller jo mer eller mindre fast i enten Eliteserien eller OBOS-ligaen, så det er spillere som er med på en ganske høyt nivå allerede. Både Braut Håland og Vetlesen er jo ett år yngre, men er begge med og preger kampene. Det er mange her som kommer til å ta steget ut om ikke så lang tid, avsluttet G19-landslagssjefen.

– Vi hadde store problemer tidligere, men så kom Pål Arne inn og endret det meste. Så ble vi plutselig et fotballag som begynte å vinne ekstremt mye kamper, og har knapt tapt noe. Spillestilen er endret og nå vet hver enkelt spiller hva som må til, så nå har vi fått vist det vi egentlig kan, skrøt kaptein Tord Johnsen Salte av sin sjef.

Nå venter EM-sluttspill for de norske G19-spillerne som skal arrangeres i Finland i starten av juli. G17-landslaget tok seg også til EM, i England, som spille i mai-måned.