Paul Pogba scoret ett og slo en målgivende pasning da Frankrike slo Russland 3-1 tirsdag kveld.

Det var et kraftig slag tilbake mot den tidligere franske landslagsspilleren Christophe Dugarry, som dagen før hadde omtalt Pogba og landslagskompis Antoine Griezmann i svært negative ordelag.

– De er useriøse, sa

VM-MÅL: Christophe Dugarry scorer mot Sør-Afrika i VM 1998. Foto: Boris Horvat

– Konsentrer dere om fotballen

Bakgrunnen for kommentaren til VM-vinneren fra 1998 er et TV-innslag på franske Canal +, der United-stjernen intervjuer Atletico Madrid-profilen.

Innslaget, som er en del av en serie kalt «Pogba Mondial» ble sendt søndag, etter at Frankrike hadde tapt 2-3 for Colombia.

– Pogba og Griezmann er ledere. De er vurdert til å være viktige spillere, og blir holdt frem som eksempel. Når man taper og så signerer en kontrakt med Canal + for å holde på med disse dumhetene, er det ikke bra, sier Dugarry.

Han mener de to må konsentrere seg om fotballen, særlig Pogba, som sliter med spilletiden i England.

– Pogba starter ikke for Manchester United, og tapte akkurat en kamp med Frankrikes landslag. Så blir man med i dette programmet som ikke henger på greip. Det forteller oss at han ikke konsentrerer seg, sier 46-åringen som i sin karriere spilte for blant andre Bordeaux, Milan, Barcelona og Marseille.

– Ting går dårlig for deg, og så blir du med på noe slikt. Det er galskap.

Bekymret for VM

Nå håper han at resten av lagkameratene setter ned foten.

– På et eller annet tidspunkt burde det være noen i spillergruppen som sier til deg at du må konsentrere deg om spillet. Om yrket ditt, og hva du må gjøre. Du har en hel nasjon bak deg, et land som vil gjøre det godt i VM, og så gjør du disse dumme tingene, sier Dugarry.

Pogba svarte på best mulig vis med en god prestasjon, og en lekker frisparkperle mot Russland, men Dugarry legger ikke skjul på at han er bekymret for det franske landslaget før VM – om ikke de store profilene begynner å fokusere på fotballen.

– På hvilket som helst tidspunkt er de rappere, produsenter, dansere, så fotballspillere og så basketballspillere. Griezmann har sagt at han heller ville spilt basketball. Vi er tre måneder unna VM. Fokuser på dere selv. Det er opp til dere å vise veien.