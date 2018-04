iBMWs direktørbil, 7-serie, er en skikkelig drømmebil for mange. Breddfull av utstyr og avansert teknikk, er den et utstillingsvindu for hva den tyske statusbilprodusenten har å by på.

Baksiden av medaljen, er at slike direktørbiler ofte har et brutalt verditap. De koster mye som nybil – men faller fort i pris på bruktmarkedet.

Et blodig pristap kan jo være kjipt for første eier. Men har du først råd til en slik bil, har du nok også tatt høyde for å leve med verditapet.

Dessuten er det jo gode nyheter for neste kjøper!

Derfor stuper noen biler i pris

Tapt seg rundt 1,5 millioner kroner

Et godt eksempel på det, har vi funnet på autodb.no. Her er det en fullspekket 750i xDrive fra 2014 til salgs.

Den har ikke kjørt mer enn 86.000 kilometer. Ny kostet den, slik bilen er utstyrt, over 2,2 millioner kroner. Fire år senere har den tapt seg nesten halvannen million kroner.

Prisantydningen fra forhandleren som selger bilen nå, er på knappe 750.000 kroner.

7-serie byr på mye plass og komfort i særklasse. Kjøper du en facelift-utgave av 750i får du dessuten 450 hk!

Ekstrem motor

Forrige generasjon av BMW 7-serie er ikke tilgjengelig med en liten motor. Moroa starter med 730d – som har 211, 245 eller 258 hk.

Men du får den naturligvis med enda mye mer pulver under panseret. En av de råeste er facelift-utgaven av 750i.

Her sitter det en uvanlig potent V8-er – som serverer intet mindre enn 450 hk. Nok til at denne digre luksussleda klarer 0-100 km/t på bare 4,6 sekunder!

xDrive firehjulsdriften er en viktig årsak til at den hinsides akselerasjonen er mulig – og gjør også at dette fungerer godt på vinterføre.

Denne har garantert ikke naboen maken til!

Spesialmodell

Akkurat denne bilen er for øvrig en ekstra spesiell utgave. 2014 betyr altså at det er facelift av forrige generasjon. I tillegg er dette en Individual-modell. Det betyr at den er laget på spesialbestilling. Derfor får du den med en helt spesiell blåfarge, som er svært sjelden på 7-serie.

Interiøret på sin side består av kremhvite komfortstoler, et skinntrukket dashbordet med kontrastfarger og et tak som er trukket i alcantara. Sistnevnte har samme kremhvite farge som setene.

Dette er bare noe av det som skiller denne fra en "vanlig" 7-serie.

Slik ser det ut i baksetet på en luksusbil i særklasse. Faksimile: Autodb.no

Denne har tapt seg 1,5 millioner kroner

Alt utstyr

For øvrig er 7-serie gjerne en bil der den som sitter i baksetet er viktigst. Nettopp derfor er baksetepassasjerene tilgodesett med ekstra mye utstyr i denne bilen. Her kan man velte seg i en luksus som nærmest savner sidestykke i bil.

Det er to store skjermer som viser alt fra navigasjon, DVD, TV, telefon og mye mer.

Dørene har soft close-funksjon, slik at ingen skal måtte "plages" av dører som smeller. Og gardinene i vinduene er naturligvis elektriske – ingen skal slite seg ut av å løfte disse på plass i tide og utide.

Bang & Olufsen stereo, head up display, adaptiv cruisekontroll og motorvarmer er også blant utstyret som følger med.

Verditap: Avgiftsvinner blir taper

Skal fortsatt ned i pris

Denne generasjonen av 7-serien har ikke fått noen store riper i lakken når det gjelder kvalitet. Dette er solide biler.

Verditapet vil imidlertid fortsette i alarmerende hastighet en stund til – og drivstoff, service- og forsikringskostnader, ja, det er det vel best å ikke si noe om i det hele tatt?

Men slikt noe er det vel ingen som tenker på om de kjøper en vaskeekte 750?

