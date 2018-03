Audis sportslige biler selger som aldri før. Både i Norge og resten av verden blir S- og RS-modellene bare mer og mer populære.

Disse bokstavene røper at bilen de er festet på, er noe utenom det vanlige. S er heftige greier, mens RS er det råeste av det råe.

En av de første modellene som fikk S-betegnelsen var S2. Den kom på markedet på begynnelsen av 90-tallet. Under panseret satt en herlig 2,2-liters femsylindret turbomotor, som etterhvert spadde fram 230 hk. Ikke verst i en liten bil – basert på Audi 80/90 Coupe.

Dessuten har den quattro firehjulstrekk-systemet som sikrer både godt grep og framkommelighet. Styringen er presis og hjulopphenget fast. S2 er rett og slett en kjøremaskin, som nå er i ferd med å oppnå skikkelig klassiker-status.

I dag er et pent og originalt eksemplar av denne bilen særdeles vanskelig å få tak i. Derfor er det mange som har merket seg at den muligheten plutselig har dukket opp i Norge.

– Overveldet

Det er Geir Brobakken, bosatt i Namsos, som har lagt ut bilen sin for salg. Og på bare et par dager, har henvendelsene ramlet inn.

Denne annonsen har vakt oppmerksomhet hele veien til Tyskland.

– Jeg ble litt overveldet over interessen. På veldig kort tid gjorde jeg konkret avtale med to forskjellige og seriøse interessenter som skal komme og se på bilen. Det har også vært en henvendelse fra Tyskland, faktisk.

Selger er overbevist om at den flotte S2en bare vil stige i verdi i årene som kommer.

En av de siste som ble produsert

Bilen han vurderer å selge er en 1996-modell – som betyr at dette er en av de siste S2-ene som forlot fabrikken. Den har rullet 213.000 kilometer, men ser tilnærmet strøken ut for alderen.

Sølvgrå lakk og lyst skinninteriør er forøvrig en sjelden kombinasjon, som bidrar til å gjøre bilen enda mer unik.

– Jeg slo til umiddelbart da denne ble tilgjengelig på markedet. Dette er en meget bra bil, med fullt servicehefte. Den ble importert fra Sveits for 10 år siden. Jeg synes gamle biler er en morsom hobby, og har en original Golf 16V 1987-modell stående også, forteller han.

Prisantydningen på denne bilen er 248.000 kroner – og selger er ikke interessert i bud under det. Foto: Privat

Ikke rom for pruting

– Jeg lufter den i markedet og selger ikke under prisantydningen på 248.000 kroner. Da beholder jeg den heller selv. Dessuten selger jeg kun til noen som jeg tror vil ta godt vare på den, understreker han.

Bilen har sekstrinns manuell girkasse, nytt originalt eksosanlegg fra fabrikk og ingen rust. Motor og gir er originalt – det samme er S2-felgene til vinterdekkene. – Men bilen blir ikke vinterkjørt, understreker Brobakken i annonsen.

Lyse skinnseter var ikke det mest vanlige i en Audi S2. Foto: Privat

Da denne bilen var ny, gjorde den unna 0-100 km/t på rett under 6 sekunder. Det er akselerasjon det fortsatt står respekt av.

Ute etter en annen klassiker

Selv har Geir et spesielt forhold til Audi, og er egentlig på jakt etter en annen klassiker, med fire ringer i grillen.

– Jeg hadde en Audi coupe quattro 1986-modell som ungdom – og vil egentlig helst finne en sånn på nytt. Drømmen er en ur quattro. Så hvis det er noen som har et bra eksemplar så ta gjerne kontakt med meg.

I mellomtiden kommer nok Namsos-mannen til å ha nok å gjøre med å håndtere henvendelsene på sin egen bil.

Broom bilekspert mener:

Benny Christensen er hele Norges bilekspert, og har mange års erfaring fra bransjen, også som mekaniker. Her er hans råd til deg som lurer på å kjøpe en Audi S2:

– For det første: S2 er en bil det definitivt lønner seg å legge litt ekstra penger i kjøpet av, for å få et fint og velholdt eksemplar med god og dokumentert historikk.

– Ting å se opp for før kjøp: Heftig oljeforbruk og turbohavari kan forekomme.

– Drivverket er solid i utgangspunktet, men en nøye sjekk av alt fra clutch, girkasse, drivaksler og dekk er på sin plass.

– For- og bakstilling bør også undersøkes, sammen med bremser og hjuloppheng.

– På så gamle biler kan rust også være et tema. Foruten de vanlige stedene som hjulbuer, nedkant av dører og rundt jekkfester, bør også innfestingen av A- og B-stolpe sjekkes.

– En mest mulig original bil er å foretrekke. Da kan være en veldig god investering.

