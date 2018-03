​Se Crystal Palace – Liverpool lørdag kl. 13.30

Bundesliga-giganten Bayern München må ut på trenerjakt når veteranen Jupp Heynckes gir seg ved sesongslutt.

Nå spekulerer tyske medier i om Bayern München vil forsøke å overtale Jürgen Klopp til å forlate Liverpool og overta Bundesliga-giganten i sommer, melder Sport1.

Bayern München skal tidligere ha forsøkt å hente Klopp da tyskeren trente Borussia Dortmund, men Klopp skal ha takket nei til alle henvendelsene fra Allianz Arena.

SKAL ERSTATTES: Jupp Heynckes må erstattes i sommer. Foto: Jens Meyer

Klopps agent Marc Kosicke tror ikke 50-åringen forlater Anfield i sommer, men han kommer likevel med noen uttalelser som trolig vil uroe Liverpool-fansen.

Kosicke mener nemlig at Klopp og Bayern München ville være en god match.

– Klopp har kontrakt med Liverpool frem til 2022, og jeg tror ikke arbeidet hans på Anfield er ferdig. Men mange faktorer kan spille inn, sier Marc Kosicke til Sport1.

Før han legger til:

– Å være manager i en av de største klubbene i Europa er attraktivt, men alt må passe sammen. Ja, Bayern vil være på jakt etter ny trener i sommer, men Jürgen har en lang kontrakt. For øyeblikket tenker ikke Jürgen på å trene en annen klubb enn Liverpool, sier agenten, før han fortsetter:

– Ingen trener er større enn klubben. Klubben vil alltid være størst. Jürgen er ikke for stor for Bayern München og Bayern München er ikke for stor for Jürgen. Han ville definitivt gjort en god jobb for Bayern. Bayern München og Klopp ville vært en god match. Men det er ikke noe vi ser på for øyeblikket, understreker han.

– Kjenner Uli Hoeness veldig godt

Agenten bekrefter at Bayern München har henvendt seg til Klopp ved flere anledninger tidligere.

– Jeg må innrømme at Bayern ofte har vært en mulighet fordi Jürgen kjenner Uli Hoeness veldig godt. Men det var aldri rett tidspunkt for ham, og ingenting kom ut av det, opplyser Klopps agent.

– Da Franz Beckenbauer var president jobbet de sammen som TV-eksperter under VM i 2006. De kommer godt overens og holder fremdeles kontakten. Men Jürgen kan definitivt gå gjennom sin managerkarriere uten å være trener for Bayern München, påpeker han.

Liverpool ligger for øyeblikket på tredjeplass i Premier League og møter Manchester City i kvartfinalen i Champions League.