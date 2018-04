Etter mer enn 90 år kan Volvo etter hvert vise til en ganske betydelig motorsport­historie, både innen racing, rally og rallycross – med mange ulike modeller.

En av de største bragdene og noe av det som vakte aller mest oppsikt, må vi spole tiden tilbake med over 50 år for å finne.

For det var nemlig i 1965 at kenyanske Joginder Singh og hans kartleser-bror Jaswant Singh overrasket en hel verden med å vinne det som ble sett på som verdens hardeste billøp, nemlig Safari Rally i Afrika. Ikke bare det. De vant også med den største tidsmarginen noensinne. En time og 40 minutter før neste bil raste de over mållinjen med en Volvo PV.

En rekord som står seg den dag i dag!

Bilen som vant Safari Rally er nå restauret tilbake til rallybil, etter feler år som sivil.

Med turban i stedet for hjelm

Attpåtil hadde de et startnummer som normalt sett ikke er gunstig. Bilen til Singh-brødrene hadde startnummer 1, og de måtte dermed «kjøre opp løypa» for de ­påfølgende bilene.

Dessuten var bilen da to år gammel og hadde vært krasjet. Det var svært få, om noen i det hele tatt, som trodde at brødrene, som stilte til start med turban i stedet for hjelm, skulle ha noen sjanse til å hevde seg. Men så feil kan man altså ta …

Siden har brødrene vært kjent som «The Flying Sikhs».

Bilen som brødrene vant med har også spesiell historie. Det hadde seg nemlig slik at Volvo virkelig skulle satse i Safari Rally året før, altså i 1964. De investerte mye i løpet og sendte nedover fire biler som var spesial-preppede fra Volvos konkurranseavdelig. Det ble langt på vei en flopp. Bilene ble forsinket ned til Afrika på grunn av streik, slik at det ble liten eller ingen tid til testing.

Forholdene under det beinharde rallyet var forferdelige. Kun 21 av 94 biler kom i mål det året. Den svenske ­rally-legenden Carl-Magnus Skog i en av de fabrikk-preppede PV-ene var den eneste som kom i mål av de fire. Men han klarte det ikke innen tidsfristen, så det ble ikke noen plassering å snakke om.

Volvo Amazon: Denne la grunnlaget for Volvos suksess ​

Bilen med registreringsnummer KHT 1894 er legendarisk. Den kan nå sees på Volvo-museet.

Kjørt av en annen rally-legende først

Bilen til Tom Trana, som er en annen stor Volvo rally-­legende fra 60-tallet, ble stående igjen hos den afrikanske importøren, Amazon Motors etter Safari-fiaskoen.

Håndtakene på taket kom absolutt til nytte

Det var den bilen Singh-brødrene fikk leid og vant med året etter. Her snakker vi skikkelig revansj! I mellomtiden hadde de kjørt noen mindre løp, hatt en viss suksess og modifisert og utviklet bilen etter eget godt befinnende. En av modifikasjonene folk trakk litt på smilebåndet av, var de to håndtakene som ble montert bakerst på taket. Om de kjørte seg fast i gjørma, hvilket er mer vanlig enn uvanlig i dette rallyet, så sto kartleseren på bakstøtfangeren og gynget bilen slik at man fikk mer vekt over drivhjulene og kom ut av knipa.

Safari Rally 1965 Varighet: 5 dager.



5 dager. Løypetrasse: Gjennom Kenya, Uganda og Tanzania.



Gjennom Kenya, Uganda og Tanzania. Lengde: Ca 5000 kilometer.



Ca 5000 kilometer. Vei med fast dekke: Ca 300 km.



Ca 300 km. Gjennomsnittsfart: 65 km/t.



65 km/t. De antatt største farene: Flom og ville dyr.

Ellers hadde disse fabrikk-bilene fra Volvo B18-motor som var trimmet til rundt 130 hestekrefter, de hadde forsterket forstilling, men blant annet doble Bilstein-støtdempere (det som fikk tilnavnet Safari-forstilling), de hadde skivebremser på forhjulene, to bensintanker – da det er dårlig med bensinstasjoner ute i den afrikanske villmarken, og de hadde beskyttelsesplater under motor, girkasse og bensintank. For store steiner og tidvis svært dype hjulspor er også en utfordring underveis.

Les også: Denne skulle vært oppfølgeren til P1800

Startnummer 1

Vi nevnte at startnummer 1 ikke var optimalt. Men det var kanskje ikke noen ulempe i 1965. De første dagene av femdagers rallyet var tørre og det støvet fælt. Da hadde Singhene god sikt og slapp å ligge bak i støvet fra andre biler. De siste dagene var det vått, sleipt og gjørmete. Også på dette underlaget viste det seg å være en fordel å være først. Det ble nemlig verre og verre for hver bil som ­passerte.

Uansett, PV-en var først over målstreken til ellevill jubel. Amazon Motors opphevet leieavtalen på bilen og gav den til Singh-brødrene som premie. De restaurerte bilen tilbake til originalstand og hadde den som bruksbil i mange år.

Nå har nok en gang den legendariske bilen med registreringsnummer KHT 184 blitt pusset opp. Denne gangen til nøyaktig slik den var da den startet på den lange, historiske og krevende ­seiersferden gjennom det østafrikanske landskapet.

Joginder Singh: Singh fortsatte rallykarrieren, han kjørte blant annet Volvo Amazon, Ford Escort, Mercedes SL og Mitsubishi Lancer. Han vant rallyet i 1974 og 1976 med Mitsubishi. Mange mente at han også var den moralske vinneren i 1969, da Fords vinnerbil var ulovlig trimmet, men løpsdommerne valgte å se gjennom fingrene med det. Singh er trolig den beste Safari Rally-føreren gjennom alle tider. Selv om både Shekhar Mehta og Bjørn Waldegård hadde flere totalseiere – henholdsvis fem og fire. Singh på sin side hadde 13 topp 10-plasseringer i dette knallharde rallyet. Ingen andre kan vise til noe i nærheten av det. Han kjørte sitt siste Safari Rally i 1980.

Les også: Her gjemmer det seg faktisk en ekte Volvo-klassiker

