Jaguar kastet seg på SUV-bølgen med sin F-Pace i 2016. Og det har de ikke angret på. Siden den tid har de også fått to nye SUVer i modellrekken sin: E-Pace og I-Pace.

Sistnevnte er ekstra interessant, sett med norske øyne. Den er nemlig elektrisk! Lanseringen startet for noen uker siden, og pågangen er voldsom.

Den vil alene sørge for å mangedoble Jaguar-salget i Norge.

Men for de som vi vil ha en stor og deilig bensinmotor, er det F-Pace som gjelder. Nå kommer den med en illsint V8-er på 550 hk!

Lynrask

F-Pace SVR blir betegnelsen du skal se etter, om dette er noe som frister. Det er lagt opp til at du kan bestille denne allerede til sommeren. Mens levering trolig blir en gang utpå senhøsten, når det gjelder norske kunder.

Da får du en av de heftigste SUVene på markedet. Den klarer blant annet 0-100 km/t på bare 4,3 sekunder, mens toppfarten er 283 km/t.

Da er det ikke mange høyreiste biler som holder følge lenger.

Denne hytteekspressen fikser 0-100 km/t på 4,3 sekunder.

Barskt design

Jaguar sørger naturligvis for at utseendet på en slik bil står i stil til ytelsene. Her blir det en egen SVR-design – som inkluderer ny frontfanger, luftventiler i panseret, egne sideskjørt og en takspoiler bak.

Aktiv differensial, stivere understell og større felger hører også til. Standard dimensjon er 21", men du kan også velge 22" felger om du vil dra på litt ekstra. Og kjøper du først en slik bil, er du neppe fremmed for akkurat det...

De første norske kundene kan vente å få bilen sin på senhøsten en gang.

Mektig lydbilde

Jaguar er kjent for å sørge for et heftig lydbilde. Det loves det også at du skal få i SVR-utgaven av F-Pace, naturligvis.

Vi har ikke hørt lyden ennå, men velger å tro på Jaguar, når de sier at det blir et mektig lydbilde. Vi har jo tross alt fått en forsmak på hva de er kapable til med F-Type R, for eksempel.

Dersom du vil kjøre rundt litt mer diskret i nabolaget, kan du velge å dempe bjeffet fra eksosanlegget litt. Men anonym blir du uansett aldri i en slik bil...

Pris

På innsiden er det egne sportsseter med logo både foran og i baksetene, SVR sportsratt og girspak som erstatter hjulet som er i vanlige F-Pace.

Prisene er ikke klare ennå, og Jaguar i Norge har ikke satt noe spesifikt salgsmål på denne bilen.

Enn så lenge er det F-Pace med 380 hk bensinmotor som er toppmodellen. Den koster deg fra 1.213.900 kroner.

PS: På bruktmarkedet får du forresten nå F-Pace med dieselmotor helt ned i rundt 650.000 kroner.​​

Jaguar F-Pace SVR blir ikke et vanlig syn på norske veier. Men de få bilene som får norske skilter, vil i alle fall bli lagt merke til ...

