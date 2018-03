– Lavtrykk og høytrykk deler landet vårt i to, hvor grensen ligger omtrent mellom Trøndelag og Nordland, sier meteorolog ved StormGeo, Roar Inge Hansen.

I Sør-Norge er det for det aller meste blå himmel og sol, og man kan innimellom ane at våren er i anmarsj. Lenger nord er det ikke like solfylt.

– Nord-Norge er preget av snøbyger også i dagene som kommer. Det ser ikke bedre ut inn i påskeuken, sier Hansen.

– Kan ikke huske sist det var så mye

Tirsdag omtalte NRK en matbutikk i Berlevåg i Finnmark som ikke fikk varer på mange dager på grunn av all snøen. Joan Vang Nilsen, som driver butikken sammen med mannen sin, sier onsdag sier at de endelig har fått en varelevering.

– Nå har vi stort sett fått det meste, som litt frukt og grønt og melk. Det skal gå greit, sier Joan til TV 2.

Det er snøskredfaren som har hindret butikken fra å få varer levert. Joan sier hun aldri har opplevd at veien har vært så lenge stengt på grunn av snø.

– Det er frustrerende når det blir så langvarig, og man blir selvfølgelig litt lei av all snøen. Men det er ikke overraskende, vi vet at det kommer mye snø her i februar og mars, sier Joan, og fortsetter:

– Det har vært ekstremt mye i år, og jeg kan ikke huske sist det var slike mengder. Men det blir brøytet godt, og vi har ikke hatt noe uvær. Man vet hvordan det er med været her oppe.

Store svingninger

Meteorolog Roar Inge Hansen sier det kommer et lavtrykk inn mot Nord-Norge fra øst, som kan gi kortvarig sterk kuling og mye snø. Inn mot påskehelgen er det ventet at vinden vil avta noe.

– Da vil det kunne komme litt sol innimellom. Men det er ingen drømmepåske i nord, sier Hansen.

I Sør-Norge har det vært meldt veldig fint vær i påskeuken, og disse spådommene gjelder fortsatt. På enkelte steder kan det likevel komme litt skyer og vind.

– På Sørlandet kan det bli skyet, men dette skydekket vil nok sprekke opp inn mot helgen. På Vestlandet er det ikke helt trygt når vi kommer inn i slutten av påsken, og jeg vil anbefale vestlendingene om å nyte solen før helgen, sier Hansen.

Ellers melder meteorologen om en ganske kald natt ulike steder i Norge. På Drevsjø i Hedmark var det rundt minus 30 grader, i Folldal var det minus 29 og på Geilo var det minus 24.

– På ettermiddagen blir det mye varmere enn på natten, på grunn av solen. Enkelte steder kan temperaturen variere så mye som 25 grader fra natten til ettermiddagen, sier meteorologen.