Første vitnet ut i rettssaken mot Peter Madsen i København onsdag var en mann som var en del av «Det sorte selskab», en privat klubb for medlemmer opptatt av BDSM og dominant sex.

Det melder TV 2 Danmark.

Mannen som vitnet var tilknyttet klubben i 14 år, og satt i ledelsen av klubben da Peter Madsen var innom i år 2000.

– Foreningen vår er en medlemsforening, og folk sjekkes før de kan bli medlemmer. De kan også kastet ut om de ikke oppfører seg, forklarte han.

Kastet ut

Videre forteller han at Peter Madsen i år 2000 ble kastet ut av klubben.

– Det er to mulige grunner til at man blir kastet ut; at man er for ekstrem eller ikke bidrar. I Madsens tilfelle var det fordi han bare sto i et hjørne og kikket. Han så ikke ut til å være dedikert eller ha lyst til å bidra, så vi meldte ham ut, sa vitnet.

Vitnet er kalt inn av forsvarer Betina Hald Engmark.

Mens Madsens selv har hevdet at han ikke har noen seksuelle preferanser utenom det vanlige, har aktor Jakob Buch-Jepsen argumentert med at drapet på Kim Wall var seksuelt motivert.

Han mener blant annet at Wall ble torturert før hun døde, og at Madsen knivstakk henne i underlivet en rekke ganger fordi han selv fikk nytelse av dette.

– Det var ingenting seksuelt bak noe av det som skjedde i ubåten den natten, sa Madsen selv til dette.

Grove videoer

Det har i retten blitt vist fram en rekke videoer, både ekte og animerte, av kvinner som blir torturert. Buch-Jepsen har flere ganger spurt Madsen hvorvidt han tenner på denne typen videoer, noe han benekter.

Det er ventet at Madsen vil få flere spørsmål om disse videoene senere onsdag.

Forsvareren spurte også vitnet om hvorvidt han hadde hørt noe om Madsen fra andre miljøer, for eksempel rundt klubben sex-klubben Manifest.

– Jeg har forhørt meg litt, men det var ikke noen som hadde lagt merke til noe spesielt med Peter, sa han.

– Likte journaliser

Onsdagens andre vitne var en også en mann. Han jobbet med Madsen, og hadde i perioder ansvaret for innbetalinger etter rundturer med ubåten og liknende arrangementer.

Merket du noe annerledes med Madsen den siste tiden? spurte aktor Buch-Jepsen.

– Jeg merket at han var litt mer stresset, det skjedde jo ting i romlaboratoriet, sa han, og henviste til at et prosjekt med det mål å skyte en rakett ut i verdensrommet var blitt utsatt like før 10. august.

– Likte Madsen journalister? Hadde du inntrykk av at han ville ha oppmerksomheten deres?

– Ja, mitt inntrykk var at Madsen var glad og stolt av sine prosjekter, og at han gjerne snakket om dem, sa vitnet.

Madsen i vitneboksen

De to første rettsdagene, 8. mars og 21. mars, kom Madsen med sin forklaring, men både aktor og forsvarer har fremdeles flere utfyllende spørsmål.

Madsen inntok derfor vitneboksen onsdag formiddag. Første tema for utspørringen var ruten til Nautilus natt til 11. august. Madsen er i tillegg til drap, partering og seksuell motivert vold, tiltalt for å ha kjørt uforsvarlig med ubåten.

–Det forelå ikke en farlig situasjon. Dette fordi ubåten har god svingradius, sa Madsen.

Siste SMS til kona

Aktor Buch-Jepsen leste opp siste sms fra Madsen til kona, den ble sendt rundt klokken 23.25 10. august. Madsen har forklart at Kim Wall døde i en ulykke klokken 23.05 10. august.

«Jeg skal på eventyr med Nautilus. Har det bra. Seiler i overflaten med månelys. Dykker ikke», skrev han.

Aktor spør Madsen om han fremdeles er gift.

– Hun besøkte meg i fengselet og sa hun ville skilles, av personlige og økonomiske årsaker, sa Madsen.

Siste intervju

Madsen fikk også mulighet til å fortelle om intervjuet Kim Wall gjorde med ham nede i ubåten.

– Vi satt ovenfor hverandre, sa Madsen.

– Husker du om hun både tok notater og tok opp samtalen med telefonen?

– Jeg var veldig fokusert på samtalen, det du sier kan stemme, sa han.