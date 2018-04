Norge er det landet i verden der folk drikker mest kaffe, men det er ikke bare vanlig svart filterkaffe som er populært.

Mange foretrekker espresso og melkebaserte drikker som cappuccino, kaffe latte og cortado. Med en helautomatisk kaffemaskin blir du din egen Barista.

TV 2 hjelper deg har testet fire maskiner. De er fra Melitta, Delonghi, Philips og Siemens. Utsalgsprisen er fra 5000 til 10 000 kroner.

Overlegen vinner

Det er ikke tvil om hvilken som er best. Siemensmaskinen tar en overlegen seier og får terningkast 5. Den er enkel å bruke med touchskjerm som viser bilde og tekst på ulike kaffedrikker, og den gir god kaffe. I følge testerne Erik Grytnes og Maria Bjørndal fra høstens sesong av TV-programmet Jakten på kjærligheten, er kaffen like god som på kafè.

Testvinner fra Siemens. Foto: Ingvild BRuknapp/TV 2 Hjelper deg.

– Vi ønsker oss en sånn maskin, sier Maria Bjørndal, etter å ha testet i fire dager.

Kjæresten hennes er helt enig. Han er ikke i tvil om at Siemens-maskinen er best.

– Nå kan vi be folk på nybakte boller og kafèkaffe her på gården i Høyjord, sier bonden.

To kaffekjennere fra Nord kaffebarer i Oslo har også testet maskinene. De er heller ikke i tvil om at Siemens-maskinen er best. Det er den eneste med touchskjerm og den eneste der man kan ta melk rett fra melkekartongen og inn i maskinen. På de andre maskinene må man helle melken over i en beholder. Kaffekspertene synes at ingen av maskinene kan måle seg med kafèkaffe, men at vinneren er et veldig godt alternativ til å ha hjemme.

– Jeg er positivt overrasket. Denne maskinen kan jeg gjerne anbefale til hjemmebruk, sier barista Ida Janson om testvinneren.

Testpanel fra Nord kaffebarer: Joakim Strand er er kaffebrenner og daglig leder. Ida Janson er barista, HR- og driftsansvarlig. Foto: Ingvild Bruknapp/TV 2 Hjelper deg.

Lite brukervennlige

For å lage kaffe med de helautomatiske kaffemaskinene fyller man kaffebønner i en beholder, trykker på en knapp og så skal kaffen lages automatisk. Det høres enkelt ut, men noen av maskinene byr på litt utfordringer. Kjæresteparet fra Høyjord synes maskinene fra Melitta og Delonghi er vanskelige å forstå. Hurtigknappene er ikke helt intuitive mener kjæresteparet.

– Melitta og Delonghi er bingo. Du trykker på en knapp også må du bare håpe på at du har sett rett på symbolet, sier bonden Erik.

Ekspertene fra Nord kaffebarer, er ikke helt enige med paret i Høyjord når det kommer til Melittamaskinen. Den har litt kompliserte innstillinger, men når man har satt seg inn i hvordan den fungerer, blir resultatet veldig bra mener de.

– Den er den eneste som blander kaffe og melkeskum på samme måte som vi gjør på kaffebar. Den tar espressoen først og så melkeskummet. Det gir den beste blandingen og smaken, sier daglig leder og kaffebrenner Joakim Strand.

SLIK TESTET VI To testpanel: Det ene panelet bestod av kjærestparet Erik Grytnes og Maria Bjørndal. I det andre var det to kaffeeksperter fra Nord kaffebarer. Begge panelene testet etter like kriterier og brukte samme type bønner fra kaffebar. De hadde maskinene i fire dager hver. Testkriterier: Panelene vurderte brukervennlighet, design, rensefunksjon, tekniske finesser kaffeutvalg og smak. De smakte på espresso, amerikano, kaffe latte og cappuccino på alle maskinene.

Melittamaskinen er testens billigste til 5250 kroner. Den ender opp med terningkast 4 og er et godt kjøp ifølge kaffekjennerne fra Nord.

Maskinen fra Philips er ifølge ekspertene den aller dårligste. Den skuffet på alle kriteriene mener de.

– Det er den maskinen som ga jevnt over dårligst kvalitet i alle kategoriene, sier Joakim Strand.

Philips Terningkast 3 Philips EP4051/10 Pris: 6999 kr. Vurdering Erik og Maria: kompakt maskin med simpelt display. God kaffe, men noe vanskelig meny. Bråker endel. Ekspertenes vurdering: lite intuitiv og ikke så god på smak. Kronglete løsninger på det meste. Renser mellom hver kaffe, men må skifte vannet halveis på storrens. Testens dårligste.

Siemens Terningkast 5 Siemens TE605209RW Pris: 9495 kr. Vurdering Erik og Maria: fint design og god kaffe. Bråker minst. Flott og lettfattelig meny med touchskjerm. Enkelt og bra rensesystem. Fint system for melk der man kan bruke melkekartong. Litt stor. Vurdering ekspertene: Pent design, gode systemer og oppsett og veldig god kaffe. Denne vil de anbefale som en kaffemaskin til å ha hjemme. En positiv overraskelse.

Delonghi Terningkast 3 Delonghi ECAM 353.75.W Pris: 6192 kr. Vurdering Erik og Maria: kompakt, men litt simpelt display. Noe vanskelig meny. Bråker endel, men gir god kaffe. Litt kronglete å rengjøre. Vurdering ekspertene: litt vanskelige menyer. Renser mellom hver kaffedrikk, men panelet er usikre på om dette holder over tid, da de ikke fant et skikkelig renseprogram. Har den beste amerikanoen, men litt dårligere på melkedrikker.