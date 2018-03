De er Europas mest ettersøkte

De har drept, begått overgrep, smuglet narkotika og drevet med organisert kriminalitet. Mange av dem er dømt, flere har rømt fra lange fengselsdommer.

Europol har til enhver tid en liste med navn liggende offentlig ute på personer som er mistenkt for eller dømt for svært alvorlig kriminalitet.

I slutten av mars 2018 er denne listen på 57 personer.

Det er kun menn på listen, etter at den eneste kvinnen, Maria Tania Varela Otero (44), ble pågrepet mandag denne uken.

Dusør

Britiske Shane O`Brian (30) er etterlyst for drap, etter at han knivstakk en 21 år gammel mann utenfor en bar i London i 2015.

Den 21 år gamle mannen døde på stedet, og politiet sitter på overvåkningsvideoer som viser at O`Brian sto bak.

Det er uttalt at han kan være hvor som helst i Storbritannia, og det er utlovet en dusør på 50.000 britiske pund for den som kan føre til at han blir tatt.

DUSØR: Britiske Shane O`Brian (30) er etterlyst for drap i London.

En annen brite det er utlovet dusør for, er 32 år gamle Shaun Walmsley. Han er dømt for drap, etter at han knivstakk en ung mann med 28 knivstikk.

Walmsley er dømt til livstid i fengsel, men klarte rømme da han var innlagt på sykehus for å få gjennomført en operasjon.

Det er utlovet en dusør på 20.000 euro til den som kan føre til at han kommer seg tilbake i fengselet.

Det er utlovet dusør for seks av de 57 på lista. Den høyeste dusøren er for grekeren Vasileios Palaiokostas (51), som er på hele en million euro.

76-ÅRING: Friedrich Felzmann forsvant i skogen etter å ha skutt to personer. Foto: Privat

Palaiokostas er mistenkt for en rekke kriminelle forhold, deriblant drap, terrorisme, ran, grove tyveri, kidnapping, og for å være i besittelse av våpen og eksplosiver.

Advarsel

De fleste av de etterlyste antas å fremdeles være farlige.

76 år gamle Friedrich Felzmann er fra Østerrike, og er mistenkt for ha skutt to personer til døde i Stiwoll i Østerrike i oktober i fjor.

Rett etter at skuddene falt forsvant han i en bil mot en skog. Bilen ble funnet parkert, og det er antatt at Felzmann rømte til fots. Siden har ingen sett ham.

Det står en tydelig advarsel på etterlysningen om at han trolig fremdeles bærer våpen.

Alvorlige forbrytelser

Blant de andre på listen er David Daniel Hayes (39) fra Wales.

De siste sporene etter ham er at han boardet flyet som gikk fra Liverpool til Amsterdam 5. desember 2015.

DRAP: Nour Eddine Ibrahim Hamid er etterlyst for drapet på kjæresten.

Hayes er mistenkt for seksuelle overgrep mot to barn. Det er ukjent hvor han befinner seg.

Nour Eddine Ibrahim Hamid (37) er opprinnelig fra Libya, men bodde i en leilighet i St. Pauls Bay på Malta med kjæresten i 2015.

Kjæresten ble funnet drept i soverommet i leiligheten, etter å ha blitt knivstukket fem ganger. Et par timer før liket av kjæresten ble funnet, satte Hamid seg på et fly til Italia, og han er flere måneder senere sett i Dublin i Irland, men siden er han ikke observert.

Lenge på listen

Flere av mennene på listen har ikke vært observert på mange år. Jean Marc Sirichai Kiersch ble i 1999 dømt til 20 års fengsel for et drap i Luxembourg. Han var 18 år gammel da han ble dømt.

Etter en permisjon i 2004 kom han ikke tilbake til fengselet, og han har nå vært på rømmen i snart 14 år.

Inne på siden EUMOSTWANTED.EU kan de som har tips til noen av sakene tipse anonymt.