Toyota RAV4 her vært en gedigen suksess for Toyota. Modellen kom på markedet første gang helt tilbake i 1994. Men det var først når andre generasjon ble introdusert, seks år senere, at det virkelig ble fart på salget.

Siden har modellen solgt jevnt og trutt til nordmenn som vil ha en litt høyreist bil med firehjulsdrift. En bil som passer godt til både norsk klima og vanskelige kjøreforhold. Den er dessuten kjent for å by på Toyotas gode driftssikkerhet.

Flere generasjoner av bilen har fulgt på. Den forrige kom tilbake i 2013. Da vokste også RAV4 så mye at den ble en fullverdig familiebil – og det gode salget fortsatte.

De siste årene er det modellen med hybrid drivlinje som har stått for brorparten av salget her hjemme. Men selv med en facelift eller to, begynte alderen nå å merkes på familie-SUV-en fra Toyota.

Slik ser den nye Toyota RAV4 ut innvendig. Plassen er blitt større og det er lagt vekt på å gjøre bilen mer komfortabel.

Tøft og moderne design

Men nå har Toyota nettopp vist en helt ny generasjon av den populære modellen. Den femte i rekken ble avduket på den tradisjonsrike bilutstillingen i New York, som arrangeres hvert år i påskeuken.

Det er ingen tvil om at Toyota velger å gå nye veier når det gjelder designet. Nå er det et mer utagerende, moderne og maskulint utseende som gjelder. Økt bakkeklaring og bredere sporvidde underbygger RAV4 sin robuste karakter.

Med en lengde på 4,6 meter er den nye modellen litt lengre enn dagens modell. Bredden er også økt med 10 mm til 1.855 mm.

Mens overhengene foran og bak er redusert, har akselavstanden økt med 30 mm, noe som gir et romsligere interiør. Bagasjeplassen er bedre – og det er naturligvis foldbare seter, et dobbelt lastegulv og lastenett.

Også innvendig er bilen forbedret. Her var det behov for en oppgradering. Det har man fått gjennom nye materialer, som skal gi en høyere opplevd kvalitet.

Sterkere og gjerrigere

Den nye RAV4 vil være tilgjengelig med to drivlinjer, begge mer drivstoffgjerrige og kraftigere enn hva man finner i dagens RAV4.

Det blir en ny hybrid-elektrisk drivlinje på 2,5 liter. Den ligger nok godt an til å bli den mest solgte varianten her hjemme.

I tillegg kommer en ny 2.0-liters bensinmotor, med mulighet for manuell eller automatisk girkasse.

To elmotorer

Kjøreegenskapene er styrket gjennom betydelige forbedringer av firehjulstrekk-systemene.

For hybrid-versjonen har Toyota utviklet en helt ny elmotor som skal være enda mer effektiv enn tidligere. I denne utgaven blir det også en egen elmotor til å drive bakhjulene. Toyota mener dette vil gi bedre firehjulsdrift, høyt dreiemoment og bedre drivstofføkonomi.

For versjonen med 2.0-liters bensinmotor har det mekaniske firehjulstrekk-systemet også blitt forbedret.

Bilen lanseres i Europa første kvartal i 2019. Prisene er enda ikke kjent.

