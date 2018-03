Tirsdag var en stor kveld for Bournemouth-spiller Lewis Cook. Den 21 år gamle midtbanespilleren kom inn for England i kampen mot Italia på Wembley etter 71 minutter, og gjorde med det sin debut på A-landslaget.

Cooks bestefar, Trevor Burlingham, hadde ventet på denne dagen lenge, skriver The Telegraph. I 2014 veddet han nemlig på at barnebarnet ville få en kamp for England før han fylte 26 år.

Så stor tro hadde Burlingham på sitt barnebarn at han satte over 5000 kroner på veddemålet til 34 i odds.

På denne tiden var Cook 18 år og ansett som et stort talent i moderklubben Leeds, noe som forklarer hvorfor oddsen ikke var høyere. Til sammenligning kunne man hos enkelte bookmakere få en odds på 5001 på at Leicester skulle vinne Premier League før sesongen 2015/2016.

Det ble likevel en fet utbetaling på Cooks bestefar. Han tjente over 170 000 kroner da barnebarnet entret Wembley-matten i det 71. minutt tirsdag kveld.​

Utbetalingen har ligget i kortene lenge. Lewis Cook har tidligere vært med på en landslagssamling uten å komme på banen, og han var ubenyttet reserve da England slo Ronald Koemans Nederland 1-0 i helgen. 21-åringen var også kaptein på Englands U20-lag som vant VM forrige sommer.

Ifølge bookmakeren William Hill var det den største utbetalingen på denne type spill siden Peter Edwards tjente over én million kroner på at barnebarnet Harry Wilson gjorde sin Wales-debut i 2013. Edwards hadde på sin side plassert veddemålet da Wilson kun var 18 måneder gammel.

Og det er ikke den eneste historien av sitt slag. Den tidligere Liverpool-keeperen Chris Kirkland fikset sin far en utbetaling på over 100 000 kroner da han debuterte på det engelske landslaget.

Eddie Kirkland hadde satt 1000 kroner på spillet da sønnen bare var tolv år gammel.