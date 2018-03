TV-bilder viser hvordan Lionel Messi bare knakk mer og mer sammen på tribunen etterhvert som Spania bøttet inn mål mot Argentina.

Etter Spanias ydmykelse av Argentina kunne stjernespissen Diego Costa ikke dy seg.

I intervjuet med Fox Sports Argentina etter kampen refset han argentinske fotballfans og journalister.

– I Argentina elsker de å kritisere Messi. Mot Spania så alle hva Argentina er uten Messi, sa den tidligere Chelsea-spissen.

MESSI-STIKK: Diego Costa kom med stikk til argentinske fans. Foto: Francisco Seco

– Argentina må behandle Messi bedre. De må være takknemlige. Dersom Messi ikke var der for dem, hvem skulle de da stole på, konkluderer Spanias landslagsspiss.

​Spania valset over Argentina

I tillegg til Messi manglet Argentina også Manchester City-spiss Sergio Agüero da Spania nok en gang viste at de er blant de ypperste favorittene til å gå til topps i sommerens VM i Russland.

– Vi er veldig fornøyde med å slå finalistene fra sist VM – et lag med en fantastisk historie, sa Spania-sjef Julen Lopetegui.

– Men det har ikke noe å si for dette VM. Vi starter med null poeng (i gruppespillet), la han til.

📸 | Messi after Spain's 5th goal. pic.twitter.com/ufhfQe4ldL — Barca Centre (@barcacentre) 27. mars 2018

Klappet sammen

Diego Costa satte inn 1-0 allerede etter tolv minutter på hjemmebanen til Atlético Madrid. Isco scoret sitt første for kvelden etter 27 minutter, mens Nicolás Otamendi reduserte for argentinerne drøyt ti minutter senere.

Isco og Thiago scoret hvert sitt mål før det var spilt ti minutter etter sidebytte. Iago Aspas, som leverte to målgivende pasninger etter sitt innhopp i pausen, fikk også en scoring. Isco fikk fullbyrdet sitt hattrick og fastsatte sluttresultatet til 6-1.

Må lære

​For argentinerne var det tangering av landets største tap noensinne. Landslagssjef Jorge Sampaoli innrømmer at Argentina har en stor jobb foran seg før VM.

– Vi må lære av dette. Slike ting som dette kan ikke skje i VM. Spania ga oss en kilevink, men vi må fortsette å jobbe. Dette er ikke et vanlig resultat. Jeg blir nødt til å analysere kampen godt, sa Sampaoli og la til:

– Vi hadde ikke forventet å møte en slik slagkraft i dag.

Lionel Messi har ikke spilt de to siste kampene for Argentina. Barcelonas superstjerne har slitt med lårproblemer. Det var et håp om at han skulle rekke Spania-oppgjøret, men Sampaoli tok ingen sjanser med sin aller viktigste spiller.

