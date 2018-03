Bahari Shaquille Warren (25) er siktet for barnemishandling, etter at hun krasjet inn i en telefonstolpe med sine to barn i bilen, skriver The Atlanta Journal-Constitution.

Hendelsen skjedde i byen Norcross i den amerikanske delstaten Georgia.

– Krasjet med vilje

Warren skal ha lukket øynene mens hun kjørte, og fortalt barna på fem og syv år at Gud ville beskytte dem bare de trodde nok.

25-åringen sa at døtrene skulle ta på seg sikkerhetsbelte, før hun altså kolliderte med en telefonstolpe.

En av Warrens døtre fortalte politiet at hun trodde moren gjorde det med vilje.

– Hun lukket øynene og sa at hun elsket Gud. Hun ville ikke bare at vi skulle komme i en bilulykke, hun ville også at vi skulle lære at Gud er ekte, sa datteren til politiet.

Innrømte

Ifølge politiet i Norcross innrømte kvinnen senere å ha krasjet med vilje for å bevise overfor barna at Gud eksisterer.

Barna bodde hos besteforeldrene mens Warren ble fengslet.



25-åringen skal møte i retten onsdag.