Den årlige hytteturen ble lagt på is for ekteparet Andreassen fra Honningsvåg i Finnmark.

«Ingen hyttetur denne påska, førstegang på hvertfall 20 år», skriver Bente Andreassen i Facebook-gruppen Finnmark i bilder.

Bildet hun har postet, viser en solid hengeskavvel som mildt sagt ligger utsatt til i fjellsiden rett bak hytta til Eivind og Bente på Sarnes.

Ektemannen Eivind forteller til Finnmarksposten at de uansett er værfaste i Honningsvåg. Han var på stedet på mandag for å se til hytta, og forteller at han da måtte base rundt med snø opp til halsen.

Droppet hytteturen

Til TV 2 forteller Bente Andreassen at det er hyttenaboen deres, Camilla Daae Quale, som har tatt det utrolige bildet.

– Vi var i utgangspunktet litt usikre på om vi skulle dra på hytta, ettersom vi har hatt litt problemer med avløpet. Men da vi så bildet ble vi i alle fall sikre på at vi ikke skulle dra, forteller Andreassen.

Fotografen sier til TV 2 at de befinner seg på sin egen hytte i nærheten, hvor det ikke er skredfare.

– Men vi er værfast her ettersom at veien er stengt. Det er mye vær her nå, sier Daae Quale.

Stor skredfare i nord

Ifølge Varsom.no har Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Tromsø rødt farenivå både onsdag og torsdag. Varselet for Finnmarkskysten på torsdag er nå blitt hevet til nivå 4, og det samme gjelder for Indre Troms.

En rekke områder fra Tromsø og sørover til Indre Sogn har farenivå 3 – oransje.

Tirsdag ble det meldt om et snøskred ved Djevelporten ved Svolvær. Det er mellom 150 og 200 meter bredt. Skredet gikk sent natt til tirsdag eller tidligere, opplyser politiet i Nordland.

Et ambulansehelikopter ble kalt ut for å søke i området, men ingen er meldt savnet.

(TV 2/NTB)