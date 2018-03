De rekker knapt å fylle på før nordmenn tømmer frysedisken med bacon.

I påsken har folk stått i kø for å besøke butikkene på Nordby-senteret på Svinesund, like ved grensa.

– Det er helt formidabelt. Dette er den beste påsken på lenge, og vi går mot ny rekord i år, forteller Göran Lundgren, driftssjef på Nordby Supermarket.

Butikkene i Strømstad-området står for over halvparten av den norske grensehandelen, som i fjor passerte 15 milliarder kroner.

Og det var før regjeringen ved nyttår økte det som allerede var verdens høyeste sukkeravgift med 83 prosent.

Gliser og gliser

Fra 2012 til 2017 har grensehandelen økt med tre og en halv milliarder norske kroner.

Økningen står i grell kontrast til hva Siv Jensen sa få måneder før hun ble finansminister høsten 2013. Den gang ble TV 2 med Frp-lederen på harryhandel.

Hun inviterte oss for å vise konsekvensene av Stoltenberg-regjeringens avgiftspolitikk.

Siv Jensen må konstatere at hun ikke har klart å bremse svenskehandelen. Snarere tvert imot. Foto: NTB Scanpix

Jensen holdt opp en pose med varer kjøpt i Norge og en pose med varer kjøpt i Sverige. Hun slo fast at det er billigst å handle i Sverige.

– Det forteller meg at de norske avgiftene må settes ned, sa Jensen.

Göran Lundgren legger ikke skjul på at den nye sukkeravgifta er en av årsakene til at 2018 tegner til å bli et rekordår.

– Vi gliser hele tiden, sier Lundgren og setter og et bredt smil.

Økningen i grensehandelen 2012: 11,6 milliarder 2013: 13 milliarder ​2014: 13,9 milliarder 2015: 14,1 milliarder 2016: 13,9 milliarder (valutakursen trakk ned) ​2017: 15,1 milliarder

Slår alarm

Noen som ikke gliser er den norske handelsstanden. Både NHO og Virke mener at grensehandelen har nådd et alarmerende nivå.

– Norske arbeidsplasser, norsk verdiskaping og norske avgiftsinntekter flyttes til andre siden av grensen fordi vi har for høye avgifter i Norge, sier administrerende direktør i NHO mat og drikke, Petter H. Brubakk.

Petter H. Brubakk i NHO mat og drikke. Foto: NTB Scanpix

– Man har satt opp avgiften på typiske lokkevarer, og det gjør det enda mer fristende å reise over grensen. Og når man først reiser over grensen, kjøper man gjerne andre varer i tillegg, sier Ingvild Størksen, direktør i Virke dagligvare.

Hun har en klar beskjed til regjeringen.

– Avgifter på sukker og drikkevarer må ned på nivået det var på tidligere, og det må skje umiddelbart.

Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare. Foto: NTB Scanpix

– Har senket maskinskatten

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, erkjenner at Frp har vært med på å øke avgiftene, men han skylder på de andre partiene.

– Vi har ikke brutt noen løfter, og vi kjemper for å redusere avgiftene enda mer. Når vi likevel velger å inngå budsjettforlik med andre partier, så handler det om at totalen blir bra. Vi har blant annet redusert maskinskatten og andre skatter. For oss er det mål å sette avgiftene ned, ikke opp, sier Njåstad.

– I løpet av fem statsbudsjett har Siv Jensen senket skatter og avgifter med 20 milliarder kroner, sier han.