Etter flere år uten resultater og skuffende prestasjoner har den siste uken vært sjelden kost for norske tilhengere.

A-landslaget åpnet uken med å slå VM-klare Australia 4-1 på et klissent Ullevål Stadion. Før Albania ble nedkjempet i en regntung batalje mandag kveld hvor debutant Sigurd Rosted ble matchvinner med kampens eneste scoring.

Optimismen var for alvor tilbake igjen rundt det norske A-landslaget etter de to solide gjennomføringene.

– Det ser bra ut. Vi kan håpe at det er starten på en ny gullperiode for norsk landslagsfotball. Jeg syns jeg ser tendenser til at dette kan bli veldig bra, sier TV 2s fotballekspert Drillo.

Med fremadstormende spillere som Kristoffer Ajer, Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi i troppen er fremtiden meget lys for norsk fotball, men tirsdag fikk man se at det gror godt også lenger bak i alderstrinnene.

– Stor dag for norsk fotball

For da A-landslagsstøyet hadde lagt seg var det de aldersbestemte landslagenes tur til å fortsette den positive trenden. U17-guttene var først ut og kunne, med uavgjort mot Hellas, avansere til EM-sluttspillet i England. De norske talentene nøyet seg ikke med uavgjort og banket Hellas hele 3-0, og tok seg dermed til U17-EM som arrangeres 4-20.mai.

U19-landslaget ville ikke være noe dårligere, men måtte håpe på at Nederland avga poeng mot Tyskland. Nederlenderne tapte og Norge, etter en ellevill snuoperasjon, slo Skottland 5-4 og tok seg til Norges andre EM-sluttspill for dagen.

– Det er en fantastisk dag for norsk fotball som har vært under mye kritikk, meste av det fortjent, de siste årene. Prestasjonene som leveres er utrolig imponerende og det viser at prosjektet NFF holder på med gir resultater, sa TV 2s ekspert Jesper Mathisen etter den enorme oppturen.

For det har blitt stilt utallige spørsmål rundt både utvikling av spillere og resultater rundt de forskjellige landslagene. Nå mener TV 2s ekspert at både klubber og NFF fortjener enorm ros.

– Nåløyet er ekstremt trangt for å komme seg til et sluttspill, og når vi da gjør det med to lag i samme sesongen sier det seg selv at prestasjonen er stor. Jeg under virkelig alle rundt norsk fotball som jobber med dette hver dag, og kan tenke meg at det blir en kake eller to på Ullevål i morgen.

– En vanvittig «boost»

U21-guttene hadde også kniven på strupen i kvalifiseringskampen mot Israel, men leverte en monsteromgang og holdt liv i håpet om avansement med 3-1-seieren i Nazareth tirsdag kveld.

– For spillerutviklingens del er dette den beste dagen norsk fotball har hatt på mange mange år. Det gir en vanvittig «boost» og vi har ventet på en dag som denne. Nå håper jeg folk ser at jobben vi gjør ikke er helt på jordet, fortalte en entusiastisk Håkon Grøttland, som er leder for utviklingsprosjektet «landslagsskolen» i regi av NFF, til TV 2.

Grøttland mener nå at norsk fotball er på vei inn i tid hvor man skal til seg læring, og tenker spesielt på det U17 -og U19-landslagene nå har i vente.

– Det blir to viktige mesterskap på flere måter. Spillerne får uvurderlige referanser på hvor de står i forhold til andre land i Europa, og vi som jobber med dette får bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Vi har mange interessante spillere på vei opp nå, og det håper jeg folk ser.

– Nå har vi fått servert resultater den siste uken som bør skape entusiasme, og da bryr jeg meg lite om at motstanden for A-laget muligens ikke har vært det aller beste. For nå er vi på vei opp av den lange og dype dalen som vi har vært i bunnen av en god stund, avsluttet Jesper Mathisen i troen på det Egil Drillo Olsen kategoriserte som «en ny norsk gullperiode».