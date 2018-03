Russland-Frankrike 1-3

Kylian Mbappé scoret to, mens Pogba stod for ett mål og en assist da Frankrike slo VM-vertsnasjon Russland 3-1 foran over 50.000 mennesker i Moskva.

Mbappé fikk æren av å sette kronen på verket da han dunket inn 3-1 etter et vanvittig finteshow sju minutter før slutt.

19-åringen rundlurte en russisk forsvarsspiller, og når keeper Andrei Lunev var i det gavmilde hjørnet gikk ballen i mål mellom beina på sisteskansen.

Etter scoringen kjente Mbappé smerter i en fot og måtte be om å bli byttet ut. Av gliset han hadde på benken etter hendelsen å dømme var det ikke spesielt alvorlig.

Mbappé scoret også 1-0 etter 40 minutter på en målgivende pasning fra Pogba, før Pogba selv satte inn 2-0 fire minutter ut i andreomgang.

Fedor Smolov reduserte til 1-2 etter 68 minutter, uten at russerne kunne få noe ut av privatlandskampen.