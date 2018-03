Inntil en vegg i Holmenkollåsen i Oslo ligger et skjelvende, lite rådyr. Det er magert etter en lang, snørik vinter, og det ene benet er skadet. I dette området er det mange jakthunder som får gå løse.

–Trist å tenke på

Monica Humlen, som bor i huset, kikker ut vinduet og ned på den den vevre skapningen, som hun har gitt navnet Lille Rå.

– Det er trist å tenke på om det er løshunder som løper etter disse dyrene. De flykter jo så fort de kan, til de ikke orker mer, sier hun til TV 2.

Hun skjærer opp brød og epler til rådyret, og håper at den blir sterk nok til å klare seg selv igjen.

Utvidet båndtvang over hele landet

På grunn av dyp snø i store deler av landet, har en rekke kommuner innført utvidet båndtvang for hunder dette året.

Her kan du se hvordan reglene for båndtvang er i din kommune (ekstern lenke).

På grunn av den lange vinteren med mye snø, trekker mange rådyr inn mot bebygde strøk på jakt etter mat. Men her møter de ofte hunder som går løse. Hunder med jaktinstinkt.

– Selv etter at det ble innført ekstraordinær båndtvang utenfor Ring 3 i Oslo i januar, har vi fått en rekke rapporter om døde rådyr som følge av hundeangrep, sier skogsforvalter Knut Johansson i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Vi har 15 eksempler fra den siste tiden, men her er mørketallene store, sier han.

Hundeorganisasjon: –Bruk bånd!

Mange av rådyrene som blir skadde eller utmattede, trekker inn i skogen der de dør sakte og i skjul. De blir kanskje aldri funnet, naturen rydder opp i seg selv.

De mange rapportene om hundeangrep mot rådyr, har gjort inntrykk på direktøren i hundeeiernes egen organisasjon, Norsk Kennel Klub.

– Vi har erfart at mange hundeeiere lar være å bruke bånd, og vi håper virkelig at alle skjønner at det må til når forholdene er som de er nå, sier Trine Hage, Administrerende direktør i Norsk Kennel Klub.

– Det kan jo se ut som om det er en lek for hundene og at det er litt søtt, men det er ikke søtt i det hele tatt, sier hun strengt.

Må kanskje avlives

Monica Humlen i Holmenkollen går mot vinduet med en skål med mat til Lille Rå.

– Jeg ser ofte skadde rådyr i dette området. I fjor måtte vi avlive en kalv som hadde fått en skade helt oppe på beinet.

– Er det fare for at Lille Rå må avlives?

– Ja, det er det, sier hun og får et alvorlig drag over ansiktet.

– Om han ikke blir bedre, kan det være det beste for han at han slipper å lide lengre. Men det ville ikke være det beste for meg da, sukker hun og legger biter av epler og brød ved siden av sin nye venn.