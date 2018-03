I november ble det kjent at MMA-utøveren Emil Weber Meek (29) har funnet lykken med Andriane Lafayette Skentos (30).

Meek var kun singel i rundt to måneder, etter bruddet med Maren Stornes, før han kunne bekrefte det nye forholdet til TV 2.

I TV 2s påskeprogram «Påskefjellet», som sendes onsdag klokken 19, letter 29-åringen på sløret om det ferske kjæresteforholdet.

– Hun er et menneske jeg ikke føler jeg må endre oppførsel med, jeg kan være meg selv, forteller Meek.

– Jeg kan være herjete og høylytt, eller snill og stille. Vi passer veldig godt sammen. Vi kan dra på fest sammen, eller bare kose oss i sofaen hjemme, sier han.

Vil vente med barn

Meek forteller også at han har begynt å tenke på en fremtid med annet innhold enn bare MMA, som har vært hovedfokus i livet de siste årene.

– Jeg har veldig lyst på barn selv, men jeg vil gjøre det ordentlig. Jeg vil ikke være han som ikke kan være der på de store, viktige øyeblikkene, sier Meek.

Han vil derfor vente med en eventuell familieforøkelse.

– Jeg vil gjøre meg ferdig med det jeg gjør akkurat nå. Kanskje pensjonere meg fra MMA før jeg får familie, sier han.

– Det verste man kan gjøre

I januar tapte Meek en viktig kamp, da han måtte se seg slått av Kamaru «The Nigerian Nightmare» Usman i St. Louis i USA.

– Å tape er det verste man kan gjøre. Kampen i januar var min store sjanse til å virkelig slå gjennom internasjonalt og komme meg opp i rankingen i UFC, sier han.

Tapet ble en stor skuffelse. Meek sier de sterke følelsene kommer fordi han legger ned så mye tid og lidenskap i treningen.

– For et utrent øye ser det kanskje brutalt ut, men det er teknikk alt sammen. Vi har brukt tusenvis av timer på å forberede oss på den matchen, selv om det for mange andre kanskje ser ut som kaos. Så det er mye følelser, sier han.

«Påskefjellet» ser du fra tirsdag til og med lørdag i påskeuka på TV 2 klokken 19.