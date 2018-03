Cheerleadere i NFL har strenge regler. Så strenge at da New Orleans Saints' duskedame Bailey Davis la ut et bilde av seg selv i en svart blondebody på sin lukkede Instagram-konto ble det for mye for klubbledelsen.

Bare fire dager senere fikk hun sparken for brudd på klubbens regler om ikke å vise seg frem naken, halvnaken eller i undertøy.

I tillegg er hun anklaget for å ha kontakt med spillerne, noe cheerleadere i NFL ikke har lov til.

Selv benekter 22-åringen anklagene, og hevder seg utsatt for kjønnsdiskriminering, skriver New York Times.

Nå har hun gått til søksmål i kommisjonen for like jobbmuligheter (Equal Employment Opportunity Commission), og tar med det sin tidligere arbeidsgiver for retten.

Cheerleadernes ansvar

Hun anklager Saints for å ha to sett med regler: ett for cheerleaderne, som alle er kvinner, og ett for spillerne, som alle er menn.

Det er strenge regler mot fraternisering mellom spillerne og cheerleaderne, men det er cheerleadernes ansvar å sørge for at det ikke skjer. Spillerne blir ikke straffet for å forsøke å ta kontakt med jentene.

Cheerleaderne må blokkere spillerne fra å følge dem på sosiale medier. De kan heller ikke være på samme restaurant som spillerne. Er de på en restaurant og en spiller kommer inn, må cheerleaderen forlate lokalet.

– Det plager meg at de forteller meg at spillerne vet hvem jeg er, fordi jeg er en fin jente, men så er det min feil når de tar kontakt, fordi jeg hadde en offentlig Instagram-konto, sier Bailey Davis selv til New York Times.

Hun har derfor hatt en privat Instagram-konto der hun har manuelt godkjent alle som vil følge henne. Ledelsen mente at hun likevel brøt retningslinjene om påkledning med det lettkledde bildet.

Som bakteppe var også ryktene om at hun hadde vært på fest med spillerne, noe som gjorde at hun var blitt kalt inn på teppet kort tid før hun la ut bildet.

Etter at hun fikk sparken har hun gjort kontoen offentlig igjen.

– De er blitt fortalt at alt mer enn «hallo» og «god kamp» er for personlig, sier Lora Davis, Baileys mor.

Hun har i en årrekke stått for «Saintsations» koreografi, og kjenner klubben fra innsiden.

– For jentenes skyld

Saints sier at reglene er designet for å hindre at jentene blir utnyttet av spillerne.

– Dersom cheerleaderne ikke kan kontakte spillerne, så bør ikke spillerne heller kunne ta kontakt med dem. Den utdaterte tanken om at kvinner må gjemme seg for deres egen beskyttelse er ikke tillatt i USA, og spesielt ikke på arbeidsplassen, sier Davis' advokat: Sara Blackwell.

Klienten hennes hadde jobbet for «Saintsations» i tre av de fire årene som er tillatt.

Derfor tror ikke Davis at hun vil komme tilbake i jobben, men hun håper å kunne gjøre en forskjell for andre i hennes situasjon.

– Jeg gjør dette for dem, slik at de kan gjøre det de elsker og føle seg beskyttet og myndige, og som en kvinnelig idrettsutøver ikke bli dyttet til side og gjort uviktig, sier Davis.

– Saints-organisasjonen streber etter å behandle alle ansatte rettferdig, inkludert Ms. Davis. På et passende tidspunkt, og i et passende forum, vil Saints forsvare organisasjonens retningslinjer og regler. Akkurat nå holder det å si at Ms. Davis ikke ble diskriminert på grunn av hvilket kjønn hun er, sier NFL-lagets advokat Leslie A. Lanusse.