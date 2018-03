En politipatrulje i den svenske byen Linköping fikk seg en skikkelig overraskelse da en syklist suste forbi dem i ekstrem hastighet mandag morgen.

– Livsfarlig

Politiet måtte opp i 98 kilometer i timen for å ta igjen den fartsglade hobby-syklisten, som var på vei til jobb med sin helt spesielle elektriske doning.

– Det er livsfarlig. Sannsynligvis hadde sykkelen en ramme som ikke var dimensjonert for den hastigheten. Dessuten fungerte bremsene dårlig, sier innsatsleder hos Linköping-politiet, Gjörn Goding, til Linköping News.

Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.

Ifølge avisen ligger kapasiteten på en vanlig elsykkel på 250 watt, og maksimalt tillatte hastighet er 25 kilometer i timen. Mannen som ble stoppet hadde imidlertid skaffet seg en spesial-trimmet sykkel med to kapasitetsnivåer: 1000 og 4000 (!) watt.

Dermed skal den kunne oppnå hastigheter helt opp mot 100 km/t. Mandag hadde han gått for full kraft.

På vei til jobb

Mannen, som er i 40-årene, har ikke villet uttale seg om saken, men skal ha forklart for politiet at han var på vei til jobb.

Han hevdet også at han hadde full kontroll og at de mekaniske bremsene fungerte. Han fortalte også at han kjøpte sykkelen gjennom Blocket.se – svenskenes svar på Finn.no

Politiet har beslaglagt sykkelen som nå skal gjennom tekniske tester.

Mannen er ifølge Expressen mistenkt for grov ulovlig kjøring og uaktsomhet i trafikken.