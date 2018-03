Bjordalsbu i Skarvheimen ligger på 1580 moh. To ivrige 16-åringer har mast på Den Norske Turistforeningen (DNT) om å få lov til å være hyttevakter her. For DNT var i utgangspunktet skeptiske til å la to 16-åringer styre hytta i påsken.

Men Sondre Engen og Sivert Lund, som begge går i 1. klasse på videregående i Fredrikstad, ringte og maste, og klarte til slutt å overbevise DNT om at de ville fikse jobben.

– De var litt tvilende til oss, men de skjønte at vi var veldig ivrige og interesserte, og til slutt ga de etter, sier Sivert.

Og dagen før Palmesøndag var de to på plass på hytta. Der skal de være til påsken er over. Jobben består stort sett i å holde hytta rimelig ryddig, kløyve og bære inn ved og hente vann. Noe som ikke bare er lett.

Vannet hentes i et hull i isen ute på Øvre Bjordalsvann, et hull som fryser igjen hver natt. Dermed må gutta ut med øks, spade og isbor for å få åpnet vannhullet. Deretter må vannet øses opp i bøtta før de kan bære det inn. En bøtte vann er en halvtimes jobb for de to unge hyttevaktene.

Overfylt hytte

Men den største og vanskeligste delen av arbeidet er å styre med de mange hytteturistene. For hytta fylles av folk, nesten hver dag i påsken. Og dermed må gutta bestemme hvem som kan sove hvor og hvem som eventuelt må ta til takke med en madrass på gulvet. Ingen enkel jobb, men da TV 2 snakker med de to etter et par dager i jobben sier de at folk er hyggelige og at de gjør som gutta sier:

VANN: Gutta må bore hull i isen for å hente vann. (Foto: Finn Ove Hågensen, TV 2)

– I går hadde vi ikke sengeplasser nok, men det ordnet seg da et forelska par tilbød seg å dele en seng, sier Sondre til TV 2.

De to gutta er svært fjellvante. De har blant annet vandret rundt alene med telt og sovepose i Jotunheimen. De er ute i fjellet eller på tur i skogen nesten hver eneste helg og i alle ferier. I vinterferien telta de på Hardangervidda i fire dager.

Og turistene på Bjordalsbu blir svært overrasket når de oppdager at hyttevaktene er to 16-åringer. Vanligvis er det stort sett eldre folk, gjerne pensjonister som påtar seg denne jobben, som er ubetalt. Men Sondre og Sivert sier at de får en liten kompensasjon.

– Guttene er myndige og bestemte på en veldig hyggelig måte, sier Thea Fürst Tyvold, som TV 2 møter på hytta.

– Og det er helt nødvendig for å unngå kaos på hytta, noe som ikke er bra. Men gutta har ordnet opp på en god måte, sier hun til TV 2.

Påskegodt

Og alle turistene TV 2 møter skryter av de to. Sondre og Sivert er svært glade for å ha fått mulighet til å være hyttevakter. De liker å snakke med hytteturistene, de elsker å være i fjellet og har planlagt flere turer rundt i området. Og Sondre viser TV 2 et enormt påskeegg med mye påskegodt som de skal kose seg med. Når de får tid. For jobben krever at de står på. For selv om hyttefolket skal rydde og vaske etter seg blir det alltid noe for gutta å ordne opp med. Oppvask som blir stående igjen må gutta ta seg av, utslagsvann må bæres ut og golvet må kostes og feies. Men de to påstår at de liker jobben og de er takknemlige overfor DNT som lot dem slippe til.