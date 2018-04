Påsken er tiden da vi skal ut på fjellet og nyte naturen. Noen drømmer om å gjøre det med snøscooter – hvert år selges det 3.500-4.000 slike kjøretøy i Norge.

Men det finnes en rekke klare begrensninger for hvor og når du kan bruke scooter i norsk natur. Hovedhensynet til det er naturen. En snøscooter forurenser for eksempel både gjennom støy og utslipp.

Men akkurat disse to utfordringene, finnes det snart en løsning på. For bare noen uker siden ble nemlig en elektrisk snøscooter avduket. Og nå har man startet salg av denne til Norge.

Hvis Reodor Felgen hadde laget snøscooter

Først Tesla, så Taiga

Gunnar Birkenfeldt, som i sin tid startet med import av Tesla til Norge, er i full gang. Denne gangen heter merkevaren Taiga, og kommer fra USA. De utslippsfrie snøscooterne skal selges gjennom Østlandet Motorservice.

– Det er veldig spennende. Allerede første dagen vi åpnet for forhåndssalg, fikk vi inn fem bestillinger. De første eksemplarene er leveringsklare neste vinter, forteller Birkenfeldt.

Han røper at de også er i gang med pilotprosjekter rundt det å bruke el-snøscootere på alpinsenter og i forbindelse med energiselskaper.

Den elektriske snøscooteren veier bare 228 kg – og har et alvorlig fraspark.

Avgjøres på lokalt plan

Regjeringen overførte muligheten for scooterløype til kommunene selv. Men hovedprinsippene i loven er at lystkjøring generelt er forbudt. En del former for nyttekjøring aksepteres, gitt at visse kriterier er oppfylt.

I Finnmark og Nord-Troms er det lov til å drive lystkjøring med snøscooter i spesielle løyper og på islagte vann.

Alle kommuner i hele lande har mulighet for løyper, men det må avgjøres på lokalt plan.

– Politisk drakamp

– Den politiske kampen om løyper har pågått i flere tiår. Med inntoget av elektriske scootere slår man effektivt beina under mye av miljødiskusjonen. Scooteren slipper ikke ut et gram Co2 – og støyer ikke mer enn to voksne mennesker som snakker sammen, påpeker Birkenfeldt.

Han håper de nye og nesten lydløse snøscooterne skal gjøre det mulig å ferdes mer og mer effektivt på fjell og i skoger på vinteren.

Pris og rekkevidde

Den elektriske rekkevidden er på 100 kilometer. Ytelsene er det heller ikke noe å si på. Den gjør for eksempel 0-100 km/t på rundt tre sekunder!

Det er mulig takket være 110 hk/250 Nm – fordelt på bare 228 kg!

Prisen i Norge er ikke helt klar enda. Men i USA koster den 15.000 dollar.

– Hvis jeg skal anslå noe, ender vi trolig rundt 175.000 kroner i Norge.

– Hvor stort er egentlig el-snøscooter-markedet i Norge, tror du?

– Vanskelig å si. Men jeg mener vi bør kunne selge flere hundre av disse i året. Så får vi jo også se an produksjonskapasiteten. Vi er i alle fall først ute på dette markedet, så får vi se.

