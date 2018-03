Oransje støvdis og snø har dukket opp en rekke steder i Europa i løpet av den siste tiden. Fenomenet har allerede fått oppmerksomhet i en rekke utenlandske medier.

I forrige uke ba greske helsemyndigheter unge og gamle mennesker, samt personer med pustevansker, om å unngå å oppholde seg utendørs i lengre perioder, ifølge Sky News.

Spesielt ille var deler av den norske feriefavoritten Kreta, hvor det i noen områder var ti ganger så mye støv i lufta som normalt.

– Støv rett fra Sahara-ørkenen, nå i Heraklion på Kreta i Hellas, skriver webutvikler Stavros Markopoulos på Twitter.

Uvanlig snø

Samtidig har det de siste dagene blitt rapportert om oransje snø i deler av Øst-Europa.

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP) har oransje snø blant annet blitt observert øst i Adsjaria-regionen i Georgia, ved byen Galati i Romania og i Sochi i Russland. I løpet av de siste dagene er det blitt lagt ut en rekke bilder i sosiale medier som viser fenomenet.

Noen skigåere på bildedelingstjenesten Instagram spøker med at de er på mars, og ikke i fjellene ved Sochi.

Sand fra Sahara

Den oransje snøen skal være et resultat av at stormer i Nord-Afrika har løftet sand og støv fra Sahara-ørkenen opp i atmosfæren, og at dette senere er blitt deponert ulike steder i Øst-Europa, ifølge den britiske nettavisen The Independent.

Meteorolog Steven Keates ved Storbritannias meteorologiske institutt, Met Office, opplyser at fenomenet slettes ikke er uvanlig.

– Det er blitt løftet mye sand og støv fra Nord-Afrika og Sahara av sandstormer som har dannet seg i ørkenen, sier han til The Independent.

Han forteller at vindretningen avgjør hvor sanden eller støvpartiklene ender.

– Når det regner eller snør, så drar det ned det som er der oppe, hvis det er sand i atmosfæren, fortsetter han.

Ifølge den britiske allmennkringkasteren BBC har enkelte i de berørte områdene klaget over at de har fått sand i munnen. Kanalen skriver videre at dette fenomenet stort sett inntreffer én gang hvert femte år, men at konsentrasjonen av sand er høyere nå enn normalt.

– At snøen blir farget av forskjellige ting, alt fra sand fra Sahara til algevekst, er ikke så uvanlig. Det hender også at den får en viss farge her til lands, sier Storm-meteorolog Roar Inge Hansen til TV 2.

Gult varsel på Kanariøyene

Også på Kanariøyene ser sand fra Sahara ut til å skape problemer. Spanjolenes svar på Meteorologisk institutt, Aemet, har utstedt et såkalt gult varsel for såkalt calima på Kanariøyene.

I første omgang gjelder varselet for Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura og Tenerife, men fra onsdag vil varselet gjelde hele øygruppen, skriver blant annet avisen Canarias7.

Det er ventet at situasjonen i hvert fall skal vare frem til torsdag.

Ifølge Store Norske Leksikon er calima betegnelsen på en værsituasjon der tørr og varm luft fra øst blåser vestover og ut i Atlanterhavet. Vinden fører også med seg fint sandstøv fra nettopp Sahara, som har en tendens til å legge seg på flater. I tillegg blir sikten nedsatt. Calima gir også svært høy temperatur.

Fenomenet er ikke uvanlig på Kanariøyene.

– For å få sand fra Sahara til Kanariøyene, så trenger man ikke løfte den så høyt til værs. For å få den hit til oss, blir den fraktet mye høyere til værs, forklarer Roar Inge Hansen.

Sandstøvet som en calima fører med seg kan gi økt fare for infeksjoner, og barn og voksne med lungesykdom er spesielt utsatt. Dersom calimaen er kraftig, anbefales det at man unngår fysisk aktivitet utendørs, skriver sykepleier Grethe Amdal på Landsforeningen for hjerte- og lungesykes nettsider.