Volvo Ocean Race rammes av en tragedie.

Nå er søket etter John Fisher fra Team Sun Hung Kai/Scallywag innstilt, i underkant av et døgn etter at meldingen kom om at briten var falt overbord.

Man anser nå den 47 år gamle seileren for å være tapt på sjøen, skriver Volvo Ocean Race på sine nettsider.

– Gitt den kalde vanntemperaturen og de ekstreme sjøforholdene, sammen med tiden det har gått siden han forsvant over bord, må vi anta at han er tapt på sjøen, heter det i uttalelsen.

Det skjer etter at lagkameratene på båten hadde søkt etter Fisher i timesvis i veldig krevende værforhold, men uten hell.

– Vi er knust

De andre båtene som deltar i seilasen var 320 kilometer unna, og ville måtte seile i motvind for å kunne bidra i leteaksjonen. Det ble raskt fastslått at det ikke var et alternativ.

Et skip som var i nærheten ble dirigert i retning av ulykken, men de var over et døg unna.

– Dette er hjerteskjærende for alle oss. Som seilere og arrangører er å miste et crew-medlem på sjøen en tragedie vi ikke en gang vil tenke på. Vi er knust, og våre tanker er med Johns familie, venner og lagkamerater, sier Volvo Ocean Race-president Richard Brisius.

– Vi sender våre ektefølte kondolanser, og vil gjøre alt vi kan for å støtte dem i denne vanskelige tiden.

Nå venter en strabasiøs reise hjem for seilerne som har vært midt opp i den traumatiske opplevelsen.

– Laget er i en vanskelig posisjon. Været blir stadig verre, og ifølge meldingene vil det bli være utover dagen. I tilllegg er de, selvsagt, emosjonelt og fysisk utmattet etter det de har vært med på.

Tragedier

Omstendinghetene rundt uhellet er ikke kjent, men det var sterk vind (35 knop) i området da 47-åringen falt over bord.

Hendelsen skjedd 2200 kilometer west for Kapp Horn.

Siste dødsfall i Volvo Ocean Race var i 2006 da nederlandske Hans Horrevoets falt over bord på etappen mellom New York og Portsmouth.

I november omkom britiske Simon Speirs under Clipper Round the World Race for amatører. Han falt over bord mellom Cape Town og Fremantle i Australia, men ble plukket opp etter bare 36 minutter. Likevel kom han aldri til bevissthet igjen.