Det har lenge vært et problem for klubber å hente spillere midt i sesong, som har spilt kamper i enten Champions League eller Europaligaen.

Nå skal det derimot ikke være noe som står i veien lenger. For det har nå blitt bestemt at en spiller kan, fra neste sesong, representere to klubber i den samme europeiske turneringen.

Barcelona kan ikke, denne sesongen, benytte seg av Phillipe Coutinho etter overgangen fra Liverpool, men Arsenal kan bruke Henrikh Mkhitaryan fordi han spilte Champions League for Manchester United og representerer London-klubben i Europaligaen.

Dette blir det altså endringer på fra og med 2018/2019-sesongen, og kan få en innvirkning på januarvinduene i årene som kommer. Klubben kan registrere tre nye spillere uten noen konsekvenser etter gruppespillet.

Flere bytter

Fornyelsen til neste sesong blir også at hvert lag får ett ekstra bytte hvis kampen går til ekstraomganger. Klubbene som har tatt seg finalene i de to europeiske turneringene kan også ta med seg en kamptropp på 23 i motsetning til 18 som har vært tidligere regler.

– Dette gir klubben og trenerne mer fleksibilitet i forhold til byttene i løpet av kampen, og gir en ny dimensjon i de viktigste kampene i sesongen, sa UEFA etter avgjørelsen.

Nytt for neste sesong blir også at flere av tidspunktene for avspark blir endret. I Champions League-gruppespillet vil det være to kamper på tirsdag og to kamper på onsdag som sparkes av 18:55. Europaligaen forblir det samme med avspark både 18:55 og 21:00 frem til 16-delsfinalene.