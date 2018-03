Floyd Mayweather (41) er på vei til å skifte idrett.

I et intervju med FightHype.com bekrefter bokseren at han vil søke om en lisens til å å begynne med mixed martial arts (MMA) – og at han er i gang med treningen med tanke på en potensiell debut på sportens øverste nivå: UFC.

– Jeg har ikke begynt å trene på utholdenheten på å bevege seg rundt, men jeg er begynt å løpe, sier Mayweather.

– Jeg tenker på å slåss i MMA. Jeg har tenkt på det en stund. Jeg har startet å trene i Miami, og jeg ser mot å gå en MMA-kamp innen utgangen av året. Akkurat nå er det 50/50-sjanse, ikke 100 prosent sikkert, men vi har startet å trene.

Nytt møte?

Da Floyd Mayweather møtte UFC-stjernen Conor McGregor i bokseringen i fjor vant den ubeseirede bokseren kampen døpt til «århundrets kamp».

Nå åpner han opp for en omkamp på McGregors område: I MMA-sportens oktagon, men skal det skje må pengene komme på bordet for mannen med klengenavnet «Money».

– Jeg kan ikke si om en omkamp vil skje. For meg handler det om tall. Alt handler om tallene, sier Mayweather.

Boksestjernen tjente rundt 1,8 milliarder kroner på seieren mot McGregor i bokseringen.

Oppladningen til den dysten ble preget av ordkrig i mediene. Det samme skjer nå.

– Jeg vet at jeg akkurat nå er det største navnet i MMA. Det er ingen tvil om det. Det nest største navnet er Conor McGregor, sier 41-åringen.

– McGregor er en tøff og hardtslående motstander. Akkurat som han føler han har dynamitt i hendene med lettere boksehansker på, føler jeg at jeg har dynamittkraft med de lettere boksehanskene på.

Må forbedre seg

Den største utfordringen er å slåss uten sko, tror bokseren, som har alliert seg med flere andre slåsskjemper for å komme i form.

Han skal trene jiu-jitsu og bryting for å forbedre de ferdighetene han ikke har brukt i bokseringen.

– Jeg og Tyron Woodley (MMA-utøver og bryter) har snakket med hverandre om å samarbeide, sier Mayweather.

– Jeg skal jobbe med ulike jiu-jitsu-folk. Jeg skal jobbe med folk som kan bryting. Når det kommer til sparking skal jeg jobbe med folk som kan det. Jeg må bli en god allrounder.

Han har selvtillit, men går inn i UFC med en god dose ærefrykt.

– I MMA kan alt skje. Det er brutalt. Det er veldig, veldig brutalt.