Det var på det årlige symposiet til Verdens antidopingbyrå (WADA) i Lausanne, Sveits, forrige uke at Helleland, som er visepresident i WADA, holdt et innlegg som skapte debatt i antidopingmiljøet.

Helleland, som i hovedsak tok til orde for en grundig gjennomgang av antidopingsystemet, viktigheten av å gjenreise tilliten til det, og at utøvernes stemmer må bli hørt, sa blant annet følgende om måten de dopingmistenkte russerne ble behandlet på før og under lekene i Pyeongchang:

– Mange utøvere, media og publikum er forvirret, i og med at noen utøvere kan konkurrere i internasjonale konkurranser, samtidig som de ikke får lov til å delta i OL. Utøverne fortjener åpne og gjennomsiktige høringer når viktige beslutninger skal tas. Jeg er enig med utøverne i at prosessene i ukene før, under og etter OL så forvirrende ut. Vi må legge press på idrettsorganisasjoner for å få de til å forstå at slike prosesser svekker tilliten til hele antidopingmiljøet.

– Mange ble imponert. Hun sa ting som måtte bli sagt

Helleland nevnte ikke Den internasjonale olympiske komité (IOC) spesifikt, men flere tilstede i Lausanne, deriblant journalist Nick Butler for det anerkjente nettstedet Inside the Games, tolket det som kritikk av IOC.

— Innlegget hennes skapte både debatt og irritasjon. Jeg kan bekrefte at det irriterte flere IOC-tilknyttede i WADA, og det var flere som mente at hun var «usammenhengende» i kommentarene sine. Jeg hørte det ordet bli brukt av flere. På den andre siden var det mange som ble imponert og følte at hun snakket klart og tydelig og sa ting som måtte bli sagt, sier Butler til TV 2.

Helleland har ikke hatt anledning til å svare på TV 2s henvendelse de siste dagene. Et av spørsmålene var om hun kan tenke seg å ta over som president i WADA en gang.

Sittende president Craig Reedie ble i slutten av 2016 valgt til tre nye år som WADA-president. Neste år skal kandidater til vervet fra og med 2019 nomineres.

Butler er imidlertid ikke i tvil:

– Jeg føler absolutt at hun vil prøve å bli president i WADA. Jeg har hatt det inntrykket en stund.

Helleland, den tidligere kulturministeren som nå er barne - og likestillingsminister, ble valgt inn som visepresident i WADA i slutten av november 2016.

– Jeg er ganske sikker på at de aktivt vil prøve å motarbeide det

– Hvordan tror du IOC vil reagere på at hun eventuelt blir nominert?

– Veldig dårlig. Jeg er ganske sikker på at de aktivt vil prøve å motarbeide det og finne en motkandidat. Jeg tror talen hennes i Lausanne kan få fortgang på den prosessen, sier han, og legger til:

– Med IOC handler alt om kontroll. De tolererer Reedie fordi de kontrollerer ham, til en viss grad. Jeg tror de ser på en president som føyer seg som en nøkkel til å ha WADA «på laget», så hun ville ha vært et mareritt for dem.