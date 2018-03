85 år gamle Mireille Knoll ble funnet i leiligheten sin av brannmannskaper som kom for å slukke en brann som hadde brutt ut. Knoll var død da hun ble funnet, og obduksjonen av kvinnen viste da at hun hadde blitt knivstukket elleve ganger, før leiligheten ble satt fyr på.

Mandag opplyste politiet at de anser drapet for å være en antisemittisk handling.

Flyktet fra nazister

Knoll klarte som ung å flykte den beryktede kvelden i Paris, der 13.000 jøder ble pågrepet og sendt avgårde til nazistenes konsentrasjonsleire i 1942. Etter krigen kom hun tilbake til Paris og giftet seg med en jødisk mann som også hadde overlevd Holocaust. Han døde på 2000-tallet.

Naboene til Knoll er redde og sjokkerte:

– Hun var en fantastisk person. Hun hadde hjertet utenpå kroppen. En fantastisk nabo. Vi er alle veldig veldig sjokkert. Vi føler oss ikke trygge i det hele tatt. Det er som en skrekkfilm. Vi er så redde, sier Marie, som ønsker å være anonym til TV stasjonen BFM.

Hennes sønn ønsker også å være anonym, men han er rystet.

– Vi er i sjokk. Hva kan motivet være. Hun hadde ingen penger. Hun levde i en sosialbolig, sa han til AFP på søndag.

Antisemittisk motiv

Mandag gikk den franske statsadvokaten ut og sa de hadde arrestert to personer, og at de mente motivet var antisemittisme.

Den 85 år gamle kvinnen bodde i denne blokken i det 11th arrondisement i Paris Foto: Thomas Samson

En av de siktede, en mann i 20-årene, var kvinnens nabo og de to kjente hverandre. Franske medier er mannen tidligere dømt for voldtekt og seksualforbrytelser. En 12 år gammel jente som var på besøk hos Knoll skal være blant mannens ofre. Knoll hadde også anmeldt flere trusler fra noen som sa de skulle sette fyr på leiligheten hennes.

Den franske jødiske paraplyorganisasjonen, Crif, sier de er sinte og bekymrede etter angrepet. De oppfordrer politiet til å være åpne om de økende angrepene på jøder i landet.

Kastet kvinne ut vinduet

I fjor ble en 65 år gammel jødisk kvinne banket opp og kastet ut av et vindu slik at hun døde. For en måned siden ble det klart at antisemitter sto bak dette drapet også.

I januar ble en åtte år gammel skolegutt som hadde på seg en jødisk kippa angrepet på gaten, ifølge BBC. To tenåringer stakk fra stedet. I en påfølgende uttalelse sa statsminister Macron at hver gang en person blir angrepet på grunn av alder, utseende eller religion, anses det som et angrep på hele republikken.

Frankrike har en av de største jødiske miljøene i Europa. De siste årene har man sett flere og hyppigere antisemittiske angrep.

– Jøder blir igjen drept i Paris' gater bare fordi de er jødiske. Ikke engang på 30-tallet var det like utbredt. Det vi ser i dag er fryktelig og uakseptabelt, sier den anerkjente franske skribenten, Bernard-Henry Levy, til Washington Post.​

​