Bjarte Myrhol storspilte på strek og scoret fem mål da danske Skjern overraskende banket Ungarns håndballgigant Veszprém 32-25 i mesterligaen søndag.

Dermed fikk Skjern et fantastisk utgangspunkt før åttedelsfinalens returoppgjør i Ungarn.

Til tross for at det ungarske laget leder hjemlig serie med fire poeng, vil en Mesterliga-exit allerede i åttedelsfinalen, være katastrofe for den hardtsatsende klubben.

Nå får det sjokkerende tapet konsekvenser for Veszpréms spillere og støtteapparat.

– Det er uverdig

​I en pressemelding varsler klubben om at de derfor tar drastiske grep.

Hele laget - inkludert støtteapparat - får suspendert alle lønninger utover minstelønn frem til sesongslutt i Ungarn, heter det i den uvanlige pressemeldingen. Det antydes likevel at beslutningen kan endres hvis prestasjonene bedres.

Lagets prestasjoner blir også omtalt i svært krasse ordelag.

– Vi føler at noen resultater denne sesongen har vært uakseptable, spesielt prestasjonene og holdingene. Dette er uverdig for en klubb med Veszpréms historie og meritter, står det videre.

Dårlig på ungarsk arbeidslov, men dette kan vel ikke være helt « innafor»?🤥 https://t.co/1YxRytjaJa — Ole Erevik (@OleErevik) 27. mars 2018

TV 2s håndballekspert Bent Svele, mener den offisielle pressemeldingen er oppsiktsvekkende.

– Det er veldig spesielt. Dette er nok en måte å sette press på laget i forkant av et returoppgjør. For et hardtsatsende lag som Veszprém så er det klart at det forventet mer, og forlanges mer. Dette er nok et slags stunt for å blidgjøre fansen.

– Har du noen gang hørt om noe lignende?

– Man har jo hørt historier, så klart. Men jeg ikke huske at det har blitt meddelt lignende i offisielle pressemeldinger. En ting er å ta en slik ting internt, men å ta det offisielt slik ...

– Det er kontroversielt, og etter norske forhold er det jo en skandale.

Laget har Ungarns største mobil- og internettleverandør i ryggen, Telekom Veszprém er faktisk klubbens fulle navn, og ifølge pressemeldingen står klubb og bedrift samlet i avgjørelsen.

Norsk profil på laget

Ifølge Eurostat er minstelønn i Ungarn på knappe 4000 kroner i måneden.

Det kan bety at den norske håndballprofilen Kent Robin Tønnesen, som gikk til den ungarske storklubben for ett år siden, må klare seg på vann og brød ut sesongen. Men fullt så dramatisk er det neppe, mener Svele.

– De har et solid lønnsbudsjett. Det kan godt være at det kun er snakk om at spillerne går glipp av eventuelle bonuser eller en prosentdel av lønnen, sier Svele til TV 2.

Tønnesen gikk fra Füchse Berlin til Veszprém i mars i fjor, og ble regnet en nøkkelmann i storklubbens nysatsing.

For å illustrere den ungarske storklubbens kjøpekraft, kan det nevnes at Veszprém betalte snaut 10 millioner kroner for å kjøpe fri den svenske treneren Ljubomir Vranjes fra Flensburg-Handewitt forrige sommer.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Kent Robin Tønnesen, uten å lykkes.