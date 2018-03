Nettrollene lurer over alt og ingen slipper unna. Idrettsutøvere opplever også hets på nett – i stadig tiltakende omfang.

– Det er tydelig i samfunnet vårt at vi har et problem med hvordan vi kommuniserer. Jeg skjønner at man skal få kritikk for prestasjoner i blant, men når det begynner å gå på personlige ting så synes jeg det er helt uhørt, sier Gro Hammerseng-Edin.

Hun har selv vært skånet for mye hets på nett, men samtidig tatt et bevisst valg om ikke å være på hverken Twitter eller Facebook.

– Jeg vet at det er et problem for mange utøvere. Det er et nytt samfunn vi går inn i og det er noen nye utfordringer utøverne kanskje trenger hjelp til å håndtere, sier den tidligere landslagskapteinen.

Økning

Man skulle tro at medaljedrysset i Pyeongchang ville skåne mange av våre helter og heltinner for negative kommentarer på nett, men Olympiatoppen merker en økning i hetstilfeller og ser hvor mye utøverne som preges av de negative meldingene.

– Det er helt åpenbart at utfordringene blir større og større. Det ser vi i evalueringen etter OL for eksempel. 25% av utøverne melder tilbake at sosiale medier påvirker prestasjonen, sier medierådgiver i OLT, Halvor Lea.

Tom Henning Øvrebø er tidligere toppdommer og har selv vært midt i skuddlinjen. I semifinalen i Champions League mellom Chelsea og Barcelona i 2009 var spillere og fans rasende på nordmannen etter flere omdiskuterte straffesituasjoner. Han husker godt kommentarene og hetsen på nett etter episoden.

– Jeg bruker noen av de teknikkene som jeg selv prøver å lære bort. Nå må jeg si at jeg sjeldent tok meg nær av det. Jeg tenkte at dette var en del av det å være toppdommer. At jeg måtte regne med å få en del av denne sjikanen og oppgulpet. Jeg fikk en del på mail og sosiale medier, men klarte å distansere meg greit fra det, men jeg ser at det kan være litt mer utfordrende for en ung utøver som vil prestere, sier Øvrebø.

Nå jobber han selv som psykolog og en del av jobben går på å hjelpe utøvere som sliter med å takle kommentarene som kommer på nett.

– Det handler da om å lære seg ulike teknikker for å begrense kverningen og å putte ansvaret der det hører hjemme. Hos avsenderen. Man bør kanskje ikke bruke alt for mye tid, krefter og energi på å lese alt som står hele tiden, sier Øvrebø.

Mangler rutiner

Håndballjentene har lenge hatt et bevisst forhold til sosiale medier og klok av skade kobler mange nesten helt av når det kommer til mesterskap.

– Stort sett er det veldig mye positivt, men vi er bare mennesker og om du leser ti bra ting og en dårlig så er det noe med at det er den ene dårlige som sitter igjen. Derfor så prøver vi å skjerme oss litt som følge av det, sier kaptein, Stine Bredal Oftedal.

Idrettsforbundet sier til TV 2 at de ikke har noen rutiner når det kommer til netthets og mener det er opp til hvert enkelt forbund å ha dette på agendaen.

– Jeg tenker at både forbundene og toppen bør ta tak i utfordringen for det er et økende problem i samfunnet vårt og et ganske nytt problem som vi ikke har så mye erfaring med, sier Gro Hammerseng-Edin.

Heidi Løke har fått sin dose som profilert håndballspiller og mener flere bør lære av pensumet på barneskolen.

– Sønnen min går i 5.klasse og de har om nettvett på skolen. Jeg tror kanskje at de voksne burde hatt et lite kurs med nettvett, sier hun.