Andersens Nord-Korea trengte minst uavgjort mot Hongkong, men gikk i stedet til sluttspillet i De forente arabiske emirater med stil.

Jong-Il-gwan sendte hjemmelaget i Pyongyang i ledelsen etter 20 minutter, før Pak Kwang-ryong økte til 2-0 fire minutter senere.

Etter en målløs andre omgang kunne Nord-Korea feire avansement til mesterskapet i starten av 2019.

– Dette kunne gått begge veier. Hadde det blitt tap i dagens kamp, hadde vi ikke klart kvalifiseringen. Da hadde min jobb blitt karakterisert som en fiasko. Det er små marginer, sier Andersen til TV2.

Sluttspillet vil mest sannsynlig gå uten Fredrikstad-mannen. Andersen har signalisert at han ikke vil forlenge kontrakten med nordkoreanerne når den løper ut i mars.

Han har flere tilbud som trener, men vil bruke tiden til å finne både sted og klubb eventuelt land før han bestemmer seg for hva han kommer til å gjøre. Påsken feires i Bejing i Kina før han reiser noen uker til Tyskland.

Østfoldingen, som i sin aktive karriere ble målkonge både i norsk eliteserie og tysk Bundesliga, har vært trener for klubblag i Sveits, Tyskland, Hellas og Østerrike. Han er gullklokkemann for Norges landslag, men siden 1993 har han vært tysk statsborger.​

Det var i mai 2016 at han fikk tilbud om å bli Nord-Koreas første utenlandske landslagssjef på over et kvart århundre.

I dag tidlig ledet han sin siste trening og i kveld sin siste kamp. Lørdag forlater han og kona Ulla Andersen landet for godt.

