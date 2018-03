– De to er helt renvasket. De kan ikke lenge mistenkes for drapet, bevisene som finnes mot dem er så svakt at mistanken ikke kan opprettholdes, sa statsadvokat Niclas Wargren under en pressekonferanse tirsdag.

16. august 1998 ble fire år gamle Kevin funnet død i Arvika i Sverige.

Morfaren hans fant ham ved noen paller i vannkanten i utkanten av byen. Noen måneder senere kunne politiet på en pressekonferanse opplyse om at to gutter, et brødrepar, var skyldige i drap.

De to guttene var fem og syv år gamle.

– De har innrømmet drapet, sa etterforskningsleder Rolf Sandberg til pressen for 20 år siden.

La ned etterforskning

I oktober 1998 ble etterforskningen mot Christian Karlsson og Robin Dahlén avsluttet, da de var under 15 år, og det ikke så ut til at noen over 15 år var involvert i drapet.

Det var dermed ingen som kunne straffes.

– De to er ikke dømt, så det er derfor ikke snakk om at de kan få noen oppreisning per nå, sier Wargren.

Saken ble aldri prøvd for retten, og de tekniske beviset mot de to barna var svakt.

– Målet med gjenåpningen av etterforskningen har vært å se på bevisene og se om dette var tilstrekkelig til å mistenkte Christian og Robin for drap, sier Wargren.

Nye avhør

Wargren sier politiet nå har sett på hvordan avhørene av guttene ble gjennomført, samt at det er sett på tekniske undersøkelser fra tidligere.

Politiet har tidligere fått kritikk for måten spørsmålene ble stilt på, og at de små barna måtte gjennomføre lange avhør uten foreldre eller juridisk bistand til stede.

– Christian og Robin er blitt avhørt flere ganger, under lange avhør. De har flere ganger sagt at de var på stedet og at de har utøvd vold mot Kevin, men disse opplysningene må vi se i sammenheng, ikke isolert. I korthet er det min oppfatning at de opplysningene som kommer fram i avhørene er motsetningfulle, inkonsekvente og uklare, de er ikke tilstrekkelig til å bevise hva som har skjedd, sier han.

Han understreker at det som har kommet fram i avhør, særlig deres tilståelser, ikke kan sees på som troverdige. Likevel er det kun dette politiet har hatt å basere sine mistanker på.

– Opplysningene som kommer fram har svært liten verdi, sier han.

Rundt 80 personer er avhørt etter at saken ble gjenåpnet i fjor, både personer som hadde med politietterforskningen å gjøre, samt mennesker som var barn da Kevin døde.

En person, som var barn da Kevin døde, ble kalt inn til avhør med status som mistenkt.

– Vi måtte se om det fantes noen informasjon der som kunne kaste lys over det som skjedde, men det var det ikke, så vedkommende er nå ikke lenger mistenkt, sier han.

Klærne Kevin hadde på seg da han ble funnet død ble sendt til analyse.

– De er analysert, men ingen spor av betydning har blitt funnet, sier han.

Dødsårsak

Det er gjort nye undersøkelser knyttet til informasjonen av de rettsmedisinske undersøkelsene av Kevin.

– Vi har undersøkt hvorvidt Kevin kan ha dødd av drukning. Det finnes funn som til en viss grad taler mot drukning som dødårsak, sier han.

Han sier likevel at det er funn som tilsier at Kevin kan ha dødd av statisk vold, altså vold ved trykking, for eksempel om noen lå over ham.

– Dette taler imot at volden er påført av små barn, sier han.

I tillegg sier han at det var flere paller like ved strandkanten der Kevin ble funnet.

– Vi har gjort en rekonstruksjon. Dersom Kevin fikk en pall over seg kan dette ha forårsaket de skadene han har på kroppen. De skadene han har på kroppen passer svært godt med avstanden på kantene på pallene, sier han.

– Lettet

I 20 år har brødrene Christian Karlsson og Robin Dahlén levd i visshet om at de er utpekt som drapsmenn for lekekameraten deres. De var mistenkt helt til svenske journalister tok tak i saken og SVT lagde dokumentaren «Kevin-saken».

Etter at de var renvasket, var det to svært lettede unge menn SVT møtte tirsdag.

– Jeg kan bare beskrive det som ren lykke. Det kunne ikke blitt en bedre bursdag for meg, dette, sier Christian, den eldste av de to brødrene.

Også faren deres, Weine Dahlén, var svært lettet tirsdag.

– Det er helt utrolig, etter så mange år. Endelig. Endelig er alt rett, sier han til SVT.

Brødrenes advokat, Thomas Olsson, beskriver det som et mareritt som er over.

– Det er utrolig stor glede og lettelse. Et 20 år langt mareritt er over. Det var ventet, men det er en spesiell følelse, Olsson.