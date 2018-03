Etter 4-1 og festfotball mot Australia, fulgte Norge opp med en sterk 1-0-seier på bortebane i privatlandskampen mot Albania.

Etter kampen hyllet en imponert Egil Drillo Olsen jobben Lars Lagerbäck har gjort med Norge, og spår en ny gullalder for fotballandslaget.

​Se hvordan Norge slo Albania øverst!

– Det ser bra ut. Vi kan håpe at det er starten på en ny gullperiode for norsk landslagsfotball. Jeg syns jeg ser tendenser til at dette kan bli veldig bra, slo tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen fast overfor TV 2 Sporten.

– Drillo har jo rett

Dagen etter den sterke borteseieren mot Albania turte Lars Lagerbäck ikke annet enn å være enig med Drillo.

– Jeg tør ikke å si imot Drillo. Han har jo rett, dette er en gjeng med spillere i alderen 20 til 25 år, som bare vil fortsette å utvikle seg om de får spille i sine klubber, og gjøre landslaget bedre og bedre, sier svensken til TV 2 Sporten.

At Norge scoret etter en dødballsituasjon mot Albania og endelig vant på bortebane gleder Lagerbäck.

– Det spiller egentlig ikke noe rolle hvordan vi scorer. Men det er bra den kom etter en dødballsituasjon, for det viser at vi har kvalitet der også. Men det viktigste er å score mer enn motstanderen, konstaterer Lagerbäck.

Og:

– Det var veldig gøy å vinne på bortebane. Det har en viss mental betydning, ikke bare for Norge, men generelt for alle fotballag. Det finnes en mental betydning med tanke på at man helst ikke skal tape mer borte enn hjemme, sier han.

– Hjernevaskingen har lykkes

Enkelte spillerne hevdet at de er blitt «hjernevasket» av Lagerbäcks taktikk og organisering den siste tiden. Det mener svensken bare er positivt.

– Det tar jeg først og fremst som et kompliment. At spillerne bruker det uttrykket er positivt. Det handler om hvordan vi organiserer laget, og det er positivt, opplyser landslagssjefen.

– Hjernevaskingen har lykkes, men det finnes ting vi fremdeles kan gjøre enda bedre, understreker han.

De neste månedene skal Lagerbäck gjøre sitt ytterste for at Norge tar ytterligere steg fremover.

– Vi skal analysere kampen mot Albania og gi feedback til spillerne. Så skal jeg følge spillerne i klubblaget så mye som mulig. Deretter skal vi analyse Island og Panama, som vi møter i de neste kampene, og så forberede oss til Nations League. Det er det jeg vil prioritere, sier Lagerbäck, som har funnet frem til en stamme i troppen han vil bruke fremover.

– Døren står åpen for andre, for det ville vært en tjenestefeil av meg å stenge døren. Men vi har den stammen av spillere som meg og Perry mener har utpekt seg. Men om det blir tøffere konkurranse, så er det bra både for meg og for landslaget, påpeker han.