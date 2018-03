På sin Facebook-side har politiet i København lagt ut en påminner til alle som skal dra bort på påskeferie.

I diktform minner de om hva man bør huske på for å unngå at tyver tar seg inn i hodet.

Diktet, som ble lagt ut tirsdag morgen, har tittelen «Gækkebrevet du ikke vil komme hjem til».

Et gækkebrev er en dansk påsketradisjon, som handler om å klippe et symmetrisk mønster i et brettet papir, og så få mottakeren til å gjette hvem som sendte brevet.

Hvis man gjetter hvem avsenderen er, forventes ofte en liten gave, og da gjerne et påskeegg.

I politiets dikt, som er skrevet av en «tyv», tipser de om at du bør klippe hekken, tømme søppeldunken og sette ut litt oppvask eller skittentøyskurv for å unngå at tyver bryter seg inn i huset.

På med lys og ned med hekk

«Mens du i påsken har vært vekk, har jeg hygget meg bak din høye hekk. Hadde den vært klippet ned, hadde jeg ikke hatt arbeidsfred», lyder etter av versene.

Bare en time etter at innlegget var lagt ut, hadde hele 700 personer 'liket' det.

«Det var mørkt, og lyset var slukket. Derfor visste jeg at du hadde stukket», lyder et annet vers.

Videre skriver «tyven» dette:

«Når du hjem fra påskeferie kommer, har jeg for lengst fylt mine vesker og lommer. Ting fra dine skap og skuffer er pakket, og skal nå selges på det sorte marked».

Diktet blir avsluttet med en liten vri:

«Når du leser dette, er jeg langt vekke. Desverre ikke helt der jeg trodde. En oppmerksom nabo ved siden av deg bodde. Han ringte 112 til politiet straks. Da patruljehunden kom, sa det svisj. Navnet mitt står med politiets gode råd. Følg dem, så blir du ikke offer for min dåd».

Les hele diktet under:

