Det er en kjølig vinterdag i en kommune nord for Bergen. Mobiltelefonen til «Geir» ringer igjen. Samme mann. Denne gang blir samtalen tatt opp:

«Guttene mine er i Bergen, de kan gå og se på bilen. Men hvis du ikke vil selge bilen, da må du betale tilbake mine 20.000 kroner», krever stemmen i telefonen.

– Frykter represalier

TV 2 lytter til opptaket av en telefonsamtale mellom «Geir» og en kriminell aktør. I løpet av noen dager har «Geir» mottatt en rekke telefoner og enda flere tekstmeldinger. Personen forsøker å presse «Geir» til å utbetale store pengebeløp.

– Dette er en ubehagelig situasjon, innrømmer «Geir», som frykter represalier når han deler historien med TV 2. Den røslige mannen på rundt 190 centimeter vil ikke vil stå frem med fullt navn og ansikt.

Geir erkjenner at de kriminelle har lykkes med én ting: Han kjenner på både frykt og engstelse. Og nettopp dét er målet for kriminelle «utpressere». Før de fortsetter å trykke på, i håp om at personer skal gi etter for presset og betale seg ut av knipen og ubehaget.

La ut bil på Finn.no

Det startet for noen få måneder siden. Geir la ut en bil til salgs på Finn.no. Han har solgt og kjøpt en del biler i årens løp, og denne gangen ble han oppringt av en person som virket veldig interessert. Mannen ringte flere ganger for å spørre om ulike detaljer ved bilen.

– Han virket rett og slett svært seriøs og veldig interessert i å kjøpe bilen, forklarer Geir. Kjøretøyet var verdsatt til rundt 150.000 kroner.

Men så tar saken plutselig en ny vending. Mannen påstår i telefonen at han har overført penger til Geir via Handelsbanken, og han vil nå hente bilen, på dagen.

Problemet er at Geir ikke har mottatt penger på konto, og han nekter å utlevere bilen. Da velger den kriminelle en ny taktikk: Han mener Geir står bak et avtalebrudd og krever derfor 20.000 kroner i kompensasjon, pluss ytterligere 5.000 kroner for det han kaller «valutatap».

– Truer du meg?

Geir blir mer urolig utover i telefonsamtalen, men han nekter å gi etter for presset.

– Da snakker jeg med min onkel (red.amn: navn anonymisert), sier mannen til Geir.

Den kriminelle utpresseren navngir plutselig en annen omstridt person i romfolk-miljøet.

– Begynner du å true meg nå? spør Geir.

– Nei, han kan snakke med deg, for jeg skal til Sverige. Da må du snakke med (navn anoymisert), vet du.



Telefonsamtalen varer i omlag 20 minutter.​ Den røslige bilselgeren fra Vestlandet vrir seg i stolen, og er svært ukomfortabel med situasjonen:

– Jeg oppfatter helt klart at han truet meg på en måte som kanskje juridisk ikke kan leses som en krystallklar trussel, men det er utvilsomt slik det føles, sier Geir.

– Har du noen grunn til å engste deg?

– I går ble det observert en Mercedes med noen mannlige passasjerer som kjørte rundt her i området, sier Geir. Han setter dette i sammenheng med telefonsamtalene.​

– Jeg har nå politianmeldt saken, sier han, og legger til:

– Dette er ikke normal oppførsel.S

Han har sjekket mannen på nettet, ringt ulike kilder og kontaktet politiet.

– Jeg fant fort ut at dette var tungt belastede kriminelle, som har gjort mange lignende saker opp igjennom årene, forteller han.

Tungt belastede kriminelle

Siden i fjor høst har TV 2 vært i kontakt med flere ofre som har vært utsatt for svindel og ran. Svindlerne jobber over hele landet og følger ofte én oppskrift:

De kontakter personer som i hovedsak har biler til salg, men også personer som har båter, campingvogner og annet blir oppsøkt.

Den uvitende selgeren blir på ulike måter overbevist om at vedkommende kan gjøre en god handel og ofte inkluderer dette veksling av valuta, kjøp av andre varer eller en enda mer kostbar bil i bytte.



Derfor tar Finn-kundene med kontanter som en del av oppgjøret. Når de møter de kriminelle, blir de enten frarøvet pengene uten bruk av makt, i andre tilfeller er fysisk makt og vold benyttet for å rane til seg pengene.

De kriminelle har i hovedsak tilhold i Oslo og på Østlandet.

Trolig har flere hundre private bruktbilselgere i Norge de siste årene blitt utsatt for lignende svindelforsøk, trusler og ran. TV 2 har snakket med flere som forteller at de har tapt sekssifrede beløp.

Personer som har tatt kontakt med politiet i tilsvarende saker, får vite at disse personene ikke er til å spøke med og at de betegnes som «farlige».

Syv personer siktet

​Et romfolk-nettverk med base på Østlandet har nå havnet i politiets søkelys. Politiet mener at et stort antall nordmenn som har solgt biler via Finn.no, er blitt svindlet og ranet for store beløp.

Syv personer er i dag siktet for millionsvindel, opplyser Oslo politidistrikt i en e-post til TV 2. De syv er siktet for svindel for til sammen omlag 2 millioner kroner, knyttet til en rekke saker.

TV 2 ber Oslo-politiet om å kommenterer saken og vi vil også vite hvordan politiet stiller seg til påstandene fra en rekke kilder som mener at politiet ikke bryr seg om svindelsakene:

– Når det gjelder premissene i spørsmålene under du ønsker å stille, kan vi ikke være med på disse. Du er kjent med at Oslo politidistrikt etterforsker en rekke av disse sakene per nå. Sakene etterforskes på lik linje med andre straffesaker vi jobber med, svarer pressesjef Unni Grøndal ved Oslo politidistrikt i en e-post til TV 2.

Romfolk-miljøet involvert

Flere personer med tilknytning til det norske romfolk-miljøet skal i følge TV 2s kilder, være involvert i bilsvindel-sakene.

Selv etter at flere er pågrepet og siktet de siste halve året, fortsetter svindelforsøkene.

Men mange av ofrene opplever at sakene blir henlagt. Jan Erik Aasebø som ble fraranet et sekssifret beløp, er en av disse:

– Enda jeg hadde en god beskrivelse av mannen, som blant annet hadde et arr i ansiktet fikk jeg ikke komme inn å se noen bilder. De var derimot mer opptatt av hvor jeg hadde fått pengene i fra, sier Aasebø. Han fortalte politiet at han hadde tatt pengene ut av bank, kort tid før han møtte de kriminelle.

Føler seg mistenkeliggjort

Aasebø føler som mange andre at han ble mistenkeliggjort hos politiet og at det råder en slags «du har deg selv å takke»-holdning i politiet.

– Jeg føler at det er helt bortkastet å gå til politiet med disse sakene når de bruker så lite tid, sier han.



​TV 2 har nå vært i kontakt med over 20 ofre fra hele landet. De aller fleste av disse har blitt kontaktet etter å ha lagt ut salgsannonser på Finn.no. Flere er svindlet og ranet for beløp på flere hundre tusen kroner – men de fleste av sakene blitt henlagt.



Flere kilder ønsker av ulike årsaker ikke å stå frem med navn, noen sier rett ut at de frykter represalier. Noen er skamfulle over å ha blitt svindlet. Men erfaringene de samme: Sakene blir i hovedsak anmeldt. Og henlagt.



​I et tilfelle skal summen være nærmere én million kroner. Flere saker omfatter beløp på flere hundre tusen kroner. TV 2 har snakket med oljearbeidere, ansatte i staten, profesjonelle bilselgere og mange andre. De har alle én felles oppfatning. De kriminelle har i årevis fått anledning til å bevege seg under radaren til politiet og dermed ofte sluppet unna. Bedrageri og svindel er derfor blitt svært god butikk for mange.