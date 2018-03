Indian Express melder at tolv utøvere har avlagt positive dopingprøver under Khelo India School Games, et U17-arrangement i India.

Lekene er en del av Indias ambisiøse OL-satsing, og er ment å styrke grasrota og utvikle toppidrettsutøvere i OL-idretter hvor India mener de har gode medaljesjanser.

Ifølge den indiske avisen har NADA, Indias nasjonale dopingbyrå, varslet tolv utøvere, inkludert én jente, om at de ikke har bestått dopingprøver som ble tatt da lekene ble arrangert i New Delhi mellom 31. januar og 8. februar.

Blant de tolv utøverne skal fem av dem være gullvinnere - tre i bryting, og en utøver hver fra henholdsvis turn og volleyball, skriver Indian Express. De forbudte stoffene som har blitt anvendt, skal være furosemid og terbutalin.

Terbutalin er et forbudt stoff brukt ved behandling av astma, mens Furosimed ofte er blitt anvendt for å maskere bruk av andre ulovlige stoffer.

Nå er saken på WADAs bord, og de unge utøverne risikerer å bli utestengt fra all idrett i to til fire år.

Dopingsaken er et hardt slag for Indias OL-satsing. Indian Express kaller lekene et flaggskip for myndighetene, og viser til de store pengesummene myndighetene har brukt på prosjektet.

Avisen skriver at de tusen beste utøverne ved lekene ble belønnet med stipender som varer i åtte år.