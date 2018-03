Siden mandag kveld er ni nye personer med symptomer på norovirus fraktet ut fra DNT-hytter på Hardangervidda.



­– Alle kjøres ut umiddelbart som et forebyggende tiltak. Det som er positivt er at på de fleste av hyttene hvor det først ble registrert syke, har vi nå ikke hatt nye med omgangssyke. Det viser at tiltakene fungerer, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.



Samtidig har hyttebesøket økt fra i fjor.

Totalt er det nå 38 kjente tilfeller av omgangssyke på de åtte Turistforening-hyttene Litlos, Sandhaug, Geiterygghytta, Rauhellern, Krækkja, Kalhovd, Mogen og Middalsbu. På flere av hyttene har det kun vært registrert ett enkelttilfelle, og flere av hyttene har hatt kun friske gjester siden søndag.

– Rapportene fra gjestene på hyttene er at de har det veldig fint. De opplever at de får spørsmål fra folk utenfra, som sitter hjemme og ser de dramatiske overskriftene, men her på vidda er det strålende påskevær og fornøyde gjester, sier kommunikasjonsrådgiver Monica Hägglund Langen i Turistforeningen.

Hyttene på Hardangervidda har hatt 1.613 gjester fra palmefredag til tirsdag. Det er en oppgang på 9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

