Brasilianske Ronaldinho blir av mange sett på som en av verdens beste fotballspiller gjennom tidene.

Han vant VM med Brasil i 2002, både ligaen og Champions League med Barcelona, Serie A med AC Milan og prestisjetunge Ballon d’Or i 2005 – for å nevne noen av troféene Ronaldinho kapret i sin eventyrlige karriere.

Nå avslører Ronaldinho i et intervju med FourFourTwo hvor nær han egentlig var å skrive under for Manchester United.

For da David Beckham ble solgt i 2003 ville Sir Alex Ferguson ha Ronaldinho som erstatter – og var klar til å legge en rekordsum på bordet.

ØNSKET AV UNITED: Ronaldinho var svært nære Manchester United i 2003. Foto: Lluis Gene

Ronaldinho spilte på det tidspunktet for franske PSG, og Manchester United var enige med den franske klubben om overgangssummen.

Det eneste som gjenstod var noen små detaljer om Ronaldinhos personlige betingelser.

Barcelona-presidenten kuppet overgangen

Men bare 48 timer før Ronaldinho skulle skrive under på papirene på Old Trafford, ble han kontaktet av Sandro Rosell, som var i ferd med å bli valgt som ny president i Barcelona.

– Overgangen til Manchester United skjedde nesten. Det var snakk om det ville bli fullført i løpet av 48 timer, men før jeg skulle skrive under, kom det et tilbud. «Dersom jeg blir Barcelona-president, så vil du komme hit», sa Rosell. Jeg svarte ja, forteller Ronaldinho til FourFourTwo.

– Det var kun snakk om små detaljer som gjenstod med Manchester United, men da Rosell ringte og sa at han ville vinne valget, endret det seg. Jeg hadde lovet ham å spille for Barcelona. Og forhandlingene med Barcelona gikk lynkjapt, fortsetter det brasilianske fotball-ikonet.

Ronaldinho opplyser at Sir Alex Ferguson og Manchester Uniteds representanter ble både oppgitt og skuffet over avgjørelsen.

– Jeg fortalte engelskmennene at jeg hadde valgt Barcelona. Det var den riktige avgjørelsen. Brasilianere har alltid elsket Barcelona. Vi har en historie der. Jeg savner Barcelona masse, sier han.

I samtaler med Blackburn

Det var imidlertid ikke bare Manchester United Ronaldinho kunne skrevet under for i Premier League i løpet av sin karriere.

Etter at Blackburn ble kjøpt opp av Venkys-familien i 2011 la den engelske klubben et gigantbud på bordet til Ronaldinhos daværende klubb AC Milan.

Men nok en gang takket Ronaldinho nei til England, denne gang for å returnere til Flamengo i hjemlandet Brasil.

– Når det gjelder Blackburn, så snakket jeg med dem, men jeg ønsket å vende hjem til Brasil, konstaterer den tidligere stjernespilleren med hele 97 landskamper og 33 mål for Brasil.