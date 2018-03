PAPER Magazine offentliggjorde mandag sitt nyeste cover, og det er ikke helt enkelt å se hvem som er på forsiden av bladet.

Det er en tilsynelatende sminkeløs Christina Aguilera (37) som pryder bladet som ble kjent for Kim Kardashian-forsiden «Break the Internet».

I et intervju forteller Aguilera at det sminkeløse ansiktet reflekterer hennes nåværende liv.

– Jeg har alltid vært en som åpenbart liker å eksperimentere, elsker det teatralske, elsker å skape en historie og spille en karakter i en video eller på scenen. Jeg er en artist. Det er den jeg er fra naturens side. Men jeg er er et sted, selv musikalsk, hvor det føles frigjørende å ta alt bort og sette pris på hvem du er og din egen rå skjønnhet, sier hun.

«Beautiful»-sangeren understreker at hun ikke er ferdig med sminke for godt.

– Jeg elsker et pent sminket ansikt, så ikke misforstå, sier hun.

Fra barnestjerne til Marilyn Monroe

Aguilera har siden starten av karrièren, da hun var 12 år gammel og barnestjerne i All-New Mickey Mouse Club, gått gjennom en rekke stilskifter.

USKYLDIG: Christina Aguilera på sitt selvtitulerte debutalbum, som hun ga ut i 1998. Foto: RCA Records

Da hun ga ut sitt selvtitulerte album i 1999, var det med en typisk 'girl next door'-look med korte topper og lave jeans.

Tre år senere ble imaget dristigere, og hun opptrådte gjerne iført bikinitopper, og rumpeløse chaps mens hun sang «Dirrty».

I 2006 ble hun totalforvandlet, og ble ofte sett med røde lepper og stort, blond hår á la Marilyn Monroe. Hun ga ut det jazzinspirerte albumet «Back to Basics».

Fire år etter gikk hun for en futuristisk look, og ga ut albumet «Bionic».

LETTKLEDD: Christina Aguilera fremfører sin «Dirrty» under MTV European Music Awards i Barcelona i 2002. Foto: Denis Doyle/AP

Vil skape og forvandle

– Jeg trenger bevegelse. Jeg trenger å utforske, være en artist, skape og forvandle, sier Aguilera til PAPER Magazine.

Blondinen har også entret Hollywood. I år er hun aktuell med to filmer – science fiction-flimen «Zoe» og komedien «Life of the Party» sammen med Melissa McCarthy.

​