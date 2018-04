Den har sammen med konkurrenter som VW Passat og Ford Mondeo vært noe bortimot fasiten på fornuftig og ujålete familiebil.

Det er familiebil-legenden Toyota Avensis vi snakker om.Særlig stasjonsvogn-utgaven var veldig populær og solgte godt i mange, mange år. Den hadde all den plassen til barnevogn, handleposer og bleiepakker en familie kunne ønske seg. I tillegg var bilen, som i prinsipp overtok etter Toyota Carina tilbake i 1998, kjent for å være uvanlig driftsikker. Den var rett og slett et smart kjøp.

2004 ble et rekord-år for Avensis i Norge.

Nå er det slutt

Men nå er det slutt. Bilene har de siste årene blitt produsert i England og det er en kilde hos Toyota som nå avslører til britiske Autocar at familiebilen som i en årrekke har solgt godt, nå legges ned.

Den vil heller ikke bli erstattet.

– Vi er kjent med at det gjøres vurderinger fortløpende rundt dette og er forberedt på at dette kan komme til å skje. Men dette er ikke noe som Toyota selv har bekreftet enda. Det sier Espen Olsen, PR- og informasjonssjef hos den norske Toyota-importøren.

2018-modellen blir etter alt å dømme den siste.

Tallenes tale er klar

– De siste årene har salget bilene i dette segmentet gått kraftig tilbake i Europa, det gjelder ikke bare Avensis, men for alle konkurrentene.

– Tidene forandrer seg, nå er det SUV-er og elektrifiserte biler som gjelder mer og mer. Avensis var en av få modeller fra oss som vi ikke kan tilby med hybrid drivlinje, legger Olsen til.

– Hittil i år har vi solgt 39 Avensis. I samme periode i fjor var tallet 105, mens vi i 2017 solgte 500 biler mot 1469 i 2016, utdyper han.

Tallenes tale er jo ganske klar. Men Olsen er ikke redd for at fraværet av modellen skal skape ett hull i modellinjen til Toyota.

Viktige nyheter på gang

Over 67.000 norske kunder har kjøpt Avensis, det sier Espen Olsen hos den norske importøren.

– Nei, det vil nok "tettes" av både den kompakte SUV-en RAV4, som har blitt betydelig større siden Avensis ble lansert i 1998. Og også delvis av Toyota Auris stasjonsvogn, eller Touring Sport som den heter. Den er nå nesten like stor som Avensis og vil vokse videre når neste generasjon av Auris kommer neste år.

Det beste salgsåret for Avensis var 2004, med 6.306 solgte biler. 2007 var også et godt Avensis-år med 5.621 solgte biler. Totalt har 67.730 Avensis blitt solgt i Norge.

En rekke konkurrenter har opplevd det samme som Avensis. Mange av dem har allerede blitt borte, mens andre opplever sterkt fallende salg og nok lever farlig. Det store unntaket er Volkswagen Passat, der den ladbare GTE-utgaven fortsatt sørger for godt salg.

