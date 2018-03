West Bromwich ligger helt sist i Premier League, ti poeng fra sikker plass, og virker å være på vei ned i Championship.

Tony Pulis har allerede fått sparken og blitt erstattet av Alan Pardew. Men resultatene har ikke blitt bedre, snarere tvert imot. WBA har bare vunnet én av de siste 17 seriekampene med Pardew som manager.​

Mark Jenkins, som jobbet i klubben under den forrige eieren, returnerte til klubben som daglig leder i februar etter at Martin Goodmann og styreformann John Williams fikk sparken.

Han har brukt tid på å sette seg inn i klubbens økonomiske situasjon, og i et intervju med klubbens egen hjemmeside, forteller han at han er sjokkert over det han har funnet.

– Sjokkert over enkelte avgjørelser

I januar ble det rapportert at klubben først måtte selge sin store stjerne Jonny Evans, hvis de skulle få råd til å hente inn forsterkninger. Klubben valgte å imidlertid å tviholde på midtstopperen, og skal ha takket nei til generøse tilbud fra blant annet Manchester City.

SLITER: Tabellen er ikke lystig lesning for WBA-manager Alan Pardew. Foto: Lindsey Parnaby

– Da jeg var på utsiden, leste jeg rapporter om det, men ettersom jeg har vært med i gamet lenge, trodde jeg dette var en bevisst forhandlingstaktikk av klubben. Men etter å ha kommet tilbake, kan jeg bekrefte at det stemmer. Det finnes ikke mer penger til lønninger, sier Jenkins.

Den nye daglig lederen levner Pulis, og det forrige regimet, liten ære.

– Vi har lønninger, overgangssummer og lånesummer på et rekordnivå, og likevel befinner vi oss i denne posisjonen, fortsetter han.

– Jeg skal være ærlig og si at jeg er sjokkert over noen av avgjørelsene som er blitt tatt.

Nå risikerer de også å miste Evans for småpenger.

Den nordirske landslagsspiller kan nemlig forlate klubben for så lite som 35 millioner kroner ved et nedrykk, melder .

Kan bli spillerflukt

Og han er slett ikke den eneste spilleren på vei ut dørene på The Hawthorns.

Gareth Barry, som også var involvert i den pinlige drosjeskandalen tidligere i vinter, har en kontrakt som utløper til sommeren. Det samme har James Morrison, og ifølgeTelegraph tjener skotten over 870 000 kroner i uken.

Klubben har også betalt over én million i uken til Grzegorz Krychowiak. Polakken har vært på utlån fra Paris Saint-Germain denne sesongen, men vil returnere til den franske hovedstaden i sommer.

Telegraph skriver også at Claudio Yacob, Boaz Myhill og Gareth McAuley trolig vil forsvinne fra klubben ved kontraktsslutt i sommer.

Jenkins innrømmer at det er smertefullt å se hva som har skjedd med WBA.

– Det har vært smertefullt å se hvordan den klubben jeg, og mange, mange andre har bygget opp til å bli en etablert Premier League-klubb, har fullstendig raknet de tolv månedene eller mer siden jeg var borte.

Jenkins bruker likevel anledningen til å berolige bekymrede supportere, og forsikrer om at klubben har kontroll på finansene, selv om de nå styrer mot underskudd.