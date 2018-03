Det er den engelske avisen The Daily Mirror som påstår at Manchester United skal være villig til kvitte seg med Paul Pogba i sommer.

Årsaken skal være at manager José Mourinho skal ha mistet tålmodigheten med den franske storstjernen.

​Se hva TV 2s eksperter sa om Pogbas innsats mot Crystal Palace tidligere i sesongen øverst!

Oppfatningen til Mourinho skal være at Pogba er mer opptatt av å bygge sin egen merkevare enn det som foregår på fotballbanen, hevder The Mirror.

25-åringen er svært aktiv på sosiale medier og er kjent for å hyppig bytte sin frisyre.

Franskmannen reiser dessuten rundt på private sponsoroppdrag så ofte han har sjansen, og det skal også ha oppstått uenigheter mellom Mourinho og Pogba om hvilken rolle midtbanespilleren skal brukes i på banen.

Ekspert tror Pogba forsvinner

Alt dette skal samlet ha ført til at Mourinho skal være klar til å selge spilleren som ble hentet til Old Trafford for 1,1 milliarder kroner i 2016.

Manchester United krever nå to milliarder kroner for å selge Pogba i sommer, en sum som både Real Madrid, Paris St. Germain og Juventus skal være villig til betale, hevder The Mirror.

Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp tror Pogbas agent Mino Raiola allerede er i kontakt med andre klubber med tanke på et klubbskifte for sin klient i sommer.

– Jeg kan ikke se hvordan Mourinhos problemer med Pogba kan løse seg, sier Redknapp til

Og utdyper:

– Pogba og Mourinho har mistet tilliten til hverandre. Pogba vil aldri tilgi Mourinho for det han har gjort offentlig, fordi Pogba har blitt offentlig ydymket flere ganger, blant annet ved at manageren har brukt spillere som Marouane Fellaini foran ham. Mourinho stoler ikke på Pogba, konstaterer Redknapp i sin spalte hos Sky Sports News.

– Egentlig så er det en skam

Jamie Redknapp føler seg derfor sikker på at Pogba blir solgt i sommer.

– Jeg tror Pogbas agent allerede snakker med andre klubber, og det som kommer til å skje er at Pogba bytter beite. Dersom Mourinho blir værende som manager, så går Pogba. Jeg mener det har oppstått et kritisk punkt i forholdet mellom spilleren og manageren, og egentlig så er det en skam, konkluderer eksperten.

Ifølge The Daily Mirror vil Mourinho bruke pengene klubben mottar for et eventuelt Pogba-salg på å styrke troppen med fire nye spillere i sommer.

Spillerne som Mourinho ønsker seg inkluderer navn som Real Madrid-spillerne Raphael Varane og Toni Kroos, PSG-duoen Marquinhos og Marco Verratti og Juventus-stjernen Alex Sandro.