«It's a Beautiful Day»-sangeren Michael Bublé (42) og skuespillerkona Luisana Lopilato (30) venter sitt tredje barn.

Fra før har de sønnene Noah (3) og Elias (2). Førstnevnte ble i 2016 rammet av kreft.

På grunn av sønnens sykdom, trakk Bublé seg tilbake fra rampelyset.

I februar i fjor kom den gledelige nyheten om at Noah var på bedringens vei.

Nå smiler lykken til familien, og Lopilato viste stolt frem sin voksende mage da hun i helgen skred over den rød løperen før Juno Awards i Los Angeles.

Sendte slengkyss

Under åpningen av prisutdelingen, som Bublé var vert for, fortalte han ifølge Today at Juno Awards fører med seg hell og lykke.

– Og dere skal vite hvorfor. For fem år siden, da jeg var vertskap for første gang i Regina, førte det hell med seg. Jeg var gravid. Jeg mener – kona mi var gravid med vårt første barn. Nå er jeg her, fem år senere, og dere gjorde det igjen. Kona og jeg venter barn nummer tre, sa han.

Lopilato, som satt i salen, fikk deretter et slengkyss fra ektemannen.

– Jeg elsker deg så høyt, min kjære, jeg elsker deg, sa han.

Setter større pris på alt

Videre fortalte han at de siste årene har vært tøffe for familien.

– Emosjonelt sett har det vært en berg-og-dal-bane. Jeg tror livet tester deg iblant. En del av disse prøvelsene har gitt meg perspektiv på ting, og jeg setter større pris på alt nå, sa han.

Bublé og Lopilato forlovet seg i 2009, og giftet seg i en privat seremoni i Buenos Aires i 2011.